Torma Vera, a Diakónia Keresztyén Alapítvány családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának irányítója felvezetőjében elmondta, különböző problémákkal keresték meg azok a családok, melyekkel a szolgálat kapcsolatban áll, illetve olyanok is, akik segítséget kértek, megoldásokat kerestek a környezetükben élő bántalmazott nők, édesanyák számára. Statisztikák is igazolják, hogy a járvány idején felerősödött a családon belüli erőszak, sok édesanya kényszerült arra, hogy meneküljön otthonából, és különösen nehéz azoknak, akik több gyermekkel próbálnak kiutat találni ezekből a helyzetekből – mondta. Emiatt tartotta fontosnak egy olyan fórum összehívását, ahol rendőrségi, ügyészségi, gyermekjogvédelmi szakemberek, ügyvédek, pszichológusok, önkormányzati képviselők, önkéntes munkatársak bevonásával nem csupán átbeszélik a témát, de felkutatják a lehetőségeket is, miközben egyfajta hálózatépítés is elindul.

Kevés szó esik azokról a családokról, melyek életében jelen van az erőszak, ezért is tartotta fontosnak a kezdeményezésen való részvételt Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, aki úgy vélte, érzékenyíteni kell a társadalmat a hátrányos helyzetben lévőkkel szemben, a családot pedig egységében kell segíteni.

Kevesen vállalják a hivatalos utat

2020-ban a megyeszékhely rendőrségéhez 95 esetben fordultak családon belüli erőszak miatt, ezekről a leggyakrabban a 112-es hívószámon érkezik bejelentés, ritkább, hogy a bántalmazott fél személyesen jelentkezik panaszra – hangzott el. Jó tudni, hogy nemcsak az érintettek, de mindazok, akik hasonló helyzetről tudnak, akár névtelenül is bejelentést tehetnek az általuk tapasztaltakról, s nem kötelező ezért bemenni a rendőrségre, az is elég, ha az esetről egy rendőrt tájékoztatnak. A bejelentés után az illetékes ügynökök a helyszínen felmérik az esetet, ám gyakori, hogy mire kiérnek, az erőszakoskodót már nem találják ott – mutattak rá.

A rendőrségnek 2018 óta van lehetősége arra, hogy kockázatfelmérés alapján ötnapos ideiglenes távolságtartási parancsot kiállítson. Ez idő alatt nyilatkozatokat gyűjtenek, a távolságtartási időszak meghosszabbításáról pedig a bíróság dönt: ez lehet hat hónap, amit újabb fél évvel is megtoldhatnak. Mint elhangzott, a rendőrség, bíróság határozatait megszegők a szabadságvesztést kockáztatják.

Tény viszont, hogy mire bíróságra jutnak, az esetek 90 százalékában a panaszos fél meggondolja magát, visszavonja korábbi nyilatkozatát – a hatóságok tapasztalata szerint leggyak­rabban a gyermekek miatt vagy azért, mert anyagi függőségi viszony áll fenn bántalmazó és bántalmazott között.

Segítő intézmények

A megyeszékhely szociális igazgatóságán az előző években szakembercsapat alakult, amelynek tagjai hasonló helyzetekben kiszállnak a családokhoz, a tanácsadást mindkét félnek felajánlják. Bekapcsolódnak a megoldáskeresésbe, felveszik a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, melyek egy adott helyzetben illetékesek, segíthetik az érintetteket. A találkozón hangsúlyozták: az erőszak nem feltétlenül fizikai módon mutatkozhat meg, verbális, szexuális vagy gazdasági formában is jelentkezhet.

A megyei szociális ellátási és gyermekvédelmi vezérigazgatóság is bekapcsolódott abba a programba, mely révén országszerte védett otthonokat jelöltek ki a bántalmazott édesanyák, nők számára. A hálózat lakásaiban az újrakezdéshez biztosítanak feltételeket: ingyenes lakhatást, lelki támaszt, pszichológiai tanácsadást, illetve pályamódosítással, karriertervezéssel, álláskereséssel kapcsolatos tudnivalókkal támogatják a hozzájuk fordulókat. A háromszéki szakemberek azt tapasztalják, kevesen mernek segítséget kérni, dönteni, s hangsúlyozták: a hozzájuk befutott adatok, ügyek nem kerülnek nyilvánosságra.

Sokat változtak a jogszabályok, reális lehetőség van a védelemre – ezt Bokor-Tóth Orsolya nyugalmazott ügyész emelte ki a találkozón. Elmondta, pályafutása során maga is azzal szembesült, hogy a legtöbb bántalmazással kapcsolatos eset a rendőrségen keresztül fut be az ügyészségre, holott fontos tudni: a családon belüli erőszakra vonatkozó bejelentést az ügyészség is fogadja, oda is fordulhatnak az érintettek. Úgy vélte, a legrosszabb helyzet az, amikor a felek saját gyermekeiket használják fel egymás ellen. Leszögezte ugyanakkor, bár igen sokan visszavonják korábbi nyilatkozatukat, panaszukat, többek közt amiatt is, mert nem mernek az önérvényesítés útjára lépni, vannak sikertörténetek is, bátrak, akik véget vetnek egy ártalmas helyzetnek.

Hasznos elérhetőségek

A találkozón megjelentek egybehangzó véleménye, hogy bátorítani kell a nehéz, kilátástalan helyzetben lévő nőket, anyákat, s tudatosítani bennük, egyre több intézményhez fordulhatnak tanácsért, támogatásért szükség esetén. A rendőrséget a 112-es hívószámon lehet értesíteni, a szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóság védett otthonairól és egyéb szolgáltatásairól a 0722 327 158-as, valamint a 0267 314 660-as (136-os, 137-es belső) telefonszámon nyújtanak felvilágosítást, a megyeszékhely önkormányzatának szociális igazgatósága a 0267 312 111-es számon hívható, a lelkisegély-szolgálat pedig a 0754 800 808-as telefonszámon érhető el az esti órákban.