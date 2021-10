Alacsony az oltási kedv a háromszéki iskolákban

A szülők körében nagyfokú érdektelenség mutatkozik a védőoltás iránt, többen maguk sem éltek a lehetőséggel, gyermekük számára pedig sokan azért nem kérik, mert attól tartanak, az alig egy éve kidolgozott oltóanyag nincs eléggé kikísérletezve, s árthat a fejlődő szervezetnek – mondta lapunknak egy neve elhallgatását kérő háromszéki pedagógus. A pedagógus hangsúlyozta: nem szeretné megbélyegezni annak az osztálynak a szülői közösségét, amelyben tanít, szerinte mindenkinek joga, hogy e tekintetben szabadon döntsön.

Ágoston igazgató elmondta, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium kivételével, ahol többen kérték a védőoltást, a többi igénylés iskolánként csupán egy-két, esetenként három-négy diákot érint, akik a lakóhelyükhöz legközelebbi oltási központban fogják megkapni a vakcinát.

Gyorsteszteket is kevés iskola kért, jelenleg is van készleten – mondotta az intézményvezető. A gyorsteszttel csak a tünetes diákokat vizsgálják, ha ez pozitív, akkor követik az előírt szabályokat, és otthoni elkülönítésbe helyezik a tanulót, osztálya pedig tizennégy napra áttér a távoktatásra. A pozitív eredmény bekerül az egységes számítógépes nyilvántartásba, ha a teszt negatív, de a tünetek alapján úgy ítélik meg, hogy mégis fennállhat fertőzöttség, elvégzik a PCR-tesztet is. Ha az adott óvodának, iskolának nincs egészségügyi szakszemélyzete, de rendelkezik gyorsteszttel (mert korábban kérte – szerk. megj.), akkor a tesztet elviheti a családorvoshoz és ott leveszik a mintát – részletezte Ágoston igazgató. A szülők beleegyezése nélkül elvégezhető, egyszerű nyáltesztről még nem kaptak pontos módszertani útmutatót, de a tesztanyag sem áll rendelkezésre, ezért erről nem nyilatkozott.

A kiskorúak, illetve a 19 évesek körében eddig (október 11.) beadott védőoltásoknál Háromszék igencsak rosszul áll: a 12–17 évesek körében 574-en kapták meg mindkét adagot és 131-en csak az elsőt, a 18-19 éveseknél 797-en részesültek immunizálásban, és 82-en kapták meg az első adag vakcinát. Ez összesen 1584 diákot jelent, ami csupán 11,77 százaléka a 12 év fölöttieknek (13 453 tanuló) a megyében.

Lapunk kérdésére, miszerint az olyan településeken, ahol az elmúlt tizennégy napra vonatkozó új fertőzések ezer lakosra számított aránya rohamosan közelít az 5-6 ezrelékhez, végeznek-e helyszíni vizsgálatot, hogy miért terjed nagyobb arányban a fertőzés, mint más településeken, Ágoston László elmondta, ilyen esettanulmányt 6 ezrelékes fertőzöttségnél végeznek, amikor eldöntik, hogy az illető települést karantén alá helyezik-e.