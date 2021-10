Szépül a zágoni kultúrotthon

Teljesen átalakítják a kultúrotthont, hozzácsatolják a korábban a magánerdészet által elfoglalt tereket is, illemhely, közösségi tér is lesz itt. Kicserélik a parkettet, átalakítják a színpadot is – mondta a polgármester. Öt-hat éve volt felújítva a kultúrház, akkor bútorzatot, fényszóró rendszert, hangfelszerelést vásároltak – mondta Kiss Gusztáv. Az akkori felújítást követően a kultúrházban esküvők, bálok zajlottak, és volt néhány művelődési esemény is – mondta a községvezető. (bokor)