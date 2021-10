Súlyosbodó járványhelyzet: 16 743 új fertőzött, 442 áldozat

Minden eddiginél több koronavírus fertőzött hunyt el az országban az elmúlt 24 órában, illetve rekordot döntött az egy nap alatt igazolt betegek száma is. A Stratégiai Kommunikációs Csoport legfrissebb jelentése szerint 16 743 új esetet jegyeztek valamivel több mint 79 ezer teszt elvégzése nyomán, illetve 442-en veszítették életüket, amivel meghaladta a negyvenezret a járvány kitörése óta a kórral összefüggésbe hozható halálesetek száma. Az elmúlt napokhoz képest Háromszék is nagyon magas esetszámmal (95) szerepel a jelentésben. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma meghaladta a 17 ezret, az intenzív terápiás ellátást igénylőké is nőtt.

A hatósági tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában jelentett elhunytak közül 397-en nem voltak beoltva. Az áldozatok túlnyomó többsége (410) társbetegségektől is szenvedett, a 45 beoltott közül egynek nem volt más ismert betegsége is. A legtöbb elhalálozottat most az 50 év feletti korosztályban jegyezték, de 26 áldozat a 20-49 évesek közül került ki.

Az elmúlt 24 órában tovább nőtt a kórházakban ápoltak száma, elérve a 17 141-et. Közülük 467 kiskorú, ami csökkenést mutat a hétfői jelentésben szereplőkhöz képest. Az intenzív terápiás osztályokon is több beteget ápolnak, mint egy nappal korábban, összesen 1667-et, 39-en (öttel többen, mint egy nappal korábban) kiskorúak. Az igazoltan fertőzött, de otthon, vagy intézményes elkülönítésben tartózkodó személyek száma továbbra is 130 ezer feletti, a karanténban levőké pedig valamivel több mint 60 ezer.

Az ezer lakosra kivetített, 14 napra számított fertőzöttségi mutató továbbra is a fővárosban, valamint Ilfov megyében a legmagasabb. Az elmúlt 24 órában Bukarest, noha újból 2300-nál több esetet igazoltak, még a 15 ezrelékes határ alatt maradt, Ilfov megye viszont meghaladta azt. Temes megye tíz ezrelék fölött áll, Kolozs pedig továbbra is nyolc ezrelék fölötti értékkel szerepel a jelentésben. Mindkét esetben 500 körüli a frissen igazolt esetek száma. Gyarapodik azon megyék száma is, ahol a mutató meghaladta a hét ezreléket, Mehedinți átlépte a 7,5-ös küszöböt is. Nyolc megyében 6 és 7 ezrelék közötti a mutató. A székelyföldi megyék, Kovászna és Hargita továbbra is sereghajtók, de esetükben is folyamatosan romlik a járványhelyzet . Háromszéken a mutató elérte a 2,54 ezreléket, míg Hargita megyében 2,82-re nőtt. A többi megyében kivétel nélkül három ezrelék feletti fertőzöttségi mutató.