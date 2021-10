Bodokon szigorú korlátozások jöhetnek, Sepsiszentgyörgyön is egyre rosszabb a helyzet

Az igazgatóság hétfői és keddi jelentése alapján Bodok községben egy nap alatt néggyel nőtt az igazolt koronavírus betegek száma, ezáltal a mutató 5,41-ről 7,73-ra ugrott. A közel 2600 lakost számláló község esetében ez 20 aktív esetet jelent. Amennyiben elrendelik a szigorításokat, az Olt-menti községben a hét minden napján éjszakai kijárási tilalom lép érvényben este nyolc és hajnali öt óra között, a kereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek 22 órakor kötelezően zárnak, a maszkviselés pedig kötelezővé válik a szabadban is. A kijárási tilalom alól kivételt képeznek a beoltottak, vagy akik átestek a betegségen, a többiek csak alapos indokkal – írott nyilatkozattal – mozdulhatnak ki otthonukból a jelzett időszakban. Fodor István polgármester lapunk megkeresésére elmondta: nagy eséllyel nem kell elrendelni a szigorításokat, mivel hat személy az igazolt húsz fertőzöttből a napokban szabadul a karantén alól, így az esetszám és a fertőzöttségi szint is visszaesik. Az elöljáró ugyanakkor elmondta, a nagy gond, hogy egy ideje a közegészségügyi igazgatóságtól az önkormányzat nem kapja meg az újonnan fertőzöttek nevét, így a rendőrségen keresztül kell kideríteniük. Amíg ez megtörténik, előfordulhat, hogy az illető már tovább fertőz, hiszen nem tudják, kit kell ellenőrizni. „Minden fordítva történik ebben az országban, nem kapunk pontos tájékoztatást, éppen az önkormányzat, amelynek el kellene rendelnie például a korlátozásokat, jelen esetben a boltzárat és a kijárási tilalmat” - hívta fel a figyelmet.

Bodokon kívül megyeszinten nincs hat ezrelék feletti fertőzöttséggel nyilvántartott város, vagy község, három feletti is csak öt. Továbbra is Sepsiszentgyörgyön a legmagasabb az esetszám (298) de az ezer lakos után számolt, 14 napra kivetített fertőzöttségi mutató alapján a megyeszékhely a harmadik helyen áll 4,67 ezrelékkel. A második továbbra is Kovászna városa 55 esettel, és 5,02 ezrelékes mutatóval. Sepsikőröspatakon és Illyefalván a négy ezrelékes határon áll továbbra is a mutató, nem változott az elmúlt 24 órában. Ezeken kívül három ezrelék feletti értéket csak Hídvég esetében jegyeztek. Öt községben (Bacon, Kézdialmás, Kommandó, Málnás ,valamint Nagypatak) egyetlen fertőzöttet sem jegyeztek.

A prefektúra legutóbbi tájékoztatása szerint az országos összesítésben is szereplő újabb 95 új esettel (amit 361 teszt elvégzése nyomán) Kovásza megyében 9620-ra nőtt a járvány kezdete óta az igazolt koronavírusos fertőzések száma. A jelentés kibocsátásakor a megyében 575 aktív esetet jegyeztek, ami 2,54 ezrelékes fertőzöttségi arányt jelent. Az elmúlt 24 órában ugyanakkor két, a kórral összefüggésbe hozható haláleset is történt (ezek még nem szerepeltek az országos összesítésben). Elhunyt egy 89 éves aldobolyi férfi és egy 71 éves bodzafordulói nő, mindketten beoltatlanok voltak és több társbetegségben szenvedtek. A járvány kezdete óta 360 személy halálát okozta a kór, egyikük sem volt beoltva.

Megyeszinten 62 koronavírus-fertőzötteknek elkülönített kórházi ágy van, ezekből 51 foglalt. Az intenzív osztályon hat ágy van, valamennyi foglalt. Otthoni karanténban 474 személy van, 438 pedig otthoni elszigetelésben.