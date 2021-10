A koronavírus-járvány miatt egy év kihagyás után az elmúlt hétvégén ismét megtartották Háromszék legnagyobb és legrangosabb állóképességi versenyét, a Sugas Race-t, amelynek az idei volt a nyolcadik kiírása. A viadal a sportos kikapcsolódás mellett Sugásfürdő és megyénk népszerűsítését is célul tűzte ki, hiszen az ország minden részéről mintegy 230 amatőr/profi futó és hegyikerékpáros sorakozott fel a rajtvonalnál.

A Sugas Race szombati versenynapján kellemes időben és meseszép környezetben zajlott le a terepfutóverseny, a résztvevők három útvonalon tehették próbára magukat. A 7 km-es, rövidebbik távon (Hobby Trail) Pulugor József és Miklós Jácinta győzedelmeskedett, míg a 17 km-es közepes távon (Speed Trail) Kovács Szabolcs és Bálint Réka bizonyult a leggyorsabbnak. A leghosszabb, 27 km-es erőpróbán (Raid Trail) Bogdan Damiannak 1:50:22 órás idővel sikerült megdöntenie a 2017-ben felállított pályacsúcsot (1:52:39 óra), amiért a szervezők különdíjjal is megjutalmazták. A nők versenyét Tuzson Ágnes nyerte. A jó házigazda a gyerekekről sem feledkezik meg, hiszen amíg anya vagy apu szaladt, ők is részt vehettek egy kis vetélkedőn: a kicsiknek kialakított pályát 15 lurkó teljesítette, amihez mi is csak gratulálni tudunk.

Vasárnap következett a hegyikerékpáros verseny, itt mindössze két útvonal közül választhattak a nevezők: a 35 km-es (MTB Speed) pályát Kölcze Áron és Tuzson Ágnes tudta le a legrövidebb idő alatt, a 65 km-es (MTB Raid) távon Málnási József Attila volt a legjobb.

A rendezvény stratégiai és szervező­partnere a Visit Covasna volt, az eseményt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság is támogatta. A szervezők emellett köszönetet mondanak az önkénteseknek, a további támogatóiknak és partnereiknek, akik legjobb tudásuk révén biztosították a verseny sikeres szervezéséhez szükséges feltételeket. (t)