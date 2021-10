Köpeci kaláka a köz érdekében

Az iskolával átellenben található, folyamatosan zárva levő kis épület évek hosszú sora óta gazdátlannak tűnhetett. Sorsa azért foglalkoztatta az embereket: szóba került politikai csatározások közepette, írtak róla világhálós fórumon és a Háromszék hasábjain mi is többször szóvá tettük, jó lenne, ha a tulajdonos, a baróti önkormányzat kezdene valamit az épülettel, mely mellett kicsi könyvtár található és a galambászok egyesületének is otthont ad. A szavakat és a betűket is elfújta a szél, tovább árválkodott az épület. Tavaly, még Lázár-Kiss Barna András polgármestersége idején merült fel ismét komolyabban, hogy a helyiek kalákában vállalnák a feladat elvégzését, amennyiben a hivatal biztosítja a szükséges anyagokat. Időközben változott a városvezető, de a tervet ez nem befolyásolta, Benedek-Huszár János is jónak tartotta a Romeo Titi Smântână és baráti társasága kezdeményezését, s amikor ők jelezték, dolgoznának, a szükséges anyagok is érkeztek.

A hónap elején Titi mellett barátja, Szász Levente és apósa, Bocz Béla fogott neki a régi cserepek leszedésének és a szarvazat bontásának, másnap Gál Sándor, Bocz István, Karácsony Szilárd és Németh Balázs állt az ügy mellé, s akadtak olyanok is, akik kevesebb időre, egy-két órára, de csatlakoztak, mert a kitűzött célt magukénak érezték. Az idősebb férfiak, akik már a cselekvéshez kevésnek érezték erejüket, pénzt adtak, mások sörrel, kávéval és süteménnyel jelezték, örvendenek a falukép-rendező munkának.

A kalákázók közbelépésének köszönhetően nem ázik tovább az épület, de még távolról sem lehet befejezettnek tekinteni a munkát, mert a benti részen akad még tennivaló éppen elég. Romeo Titi Smântână elmondta: a polgármester továbbra is mellettük áll, ezért valószínűleg már tavasszal tovább dolgozhatnak. Jó lenne, ha addig falugyűlést tartanának, hogy hadd vegyék számba közösen, lehetne-e egyéb, a közösség nagyobb szeletét szolgáló rendeltetést találni az épület egy részének. Az bizonyos, jó lenne, ha a város részt venne a megyei tanácsnak azon a pályázatán, amely segítségével a helyi tűzoltó alakulatokat ellátják gyors közbelépésre alkalmas felszereléssel.