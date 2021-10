Vegyesen fogadták a megyeszékhelyi vendéglősök a növekvő fertőzöttség miatt kötelezővé vált védettségi igazolványok ellenőrzését, a témát megvitatták a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetségében (SVESZ) is, mindenki másként viszonyult a helyzethez – számolt be lapunk megkeresésére a szervezet elnöke. Kovács István lényegesnek tartja: ne csupán kötelező érvényű szabályozás szülessék, hanem azokhoz pontos alkalmazási útmutatók is. Tény viszont, hogy az intézkedés bevezetése óta általában mindenhol megcsappant a vendégforgalom.

Kovács István, aki a Park komplexum tulajdonosa is, elmondta: bár ezúttal nem kell bezárniuk, a védettségi igazolványok ellenőrzése miatt azonban érezhetően megfogyatkozott a látogatók köre. A Park komplexum igazodik a törvényes előírásokhoz, letöltötték és használják is a megfelelő alkalmazást, belépéskor szűrnek, azaz ellenőrzik a vendégek zöld igazolványát – fejtette ki. Hozzáfűzte, a náluk rendezvényeket, összejöveteleket szervezőkkel szemben is ez az elvárás, már eleve így kötik meg a vonatkozó szerződést is.

Az önkormányzat szomszédságában található Tribel étteremben is be kell mutatni a védettségi igazolványt – tudtuk meg Tribel István egységvezetőtől, aki elmondta, az előírás alkalmazása nyomán a vendégkörük felére esett vissza a korábbiakhoz képest. „Kétélű a dolog. Miért ismét mi, a vendéglősök kell eleget tegyünk ennek a szabálynak, miért nem kötelező ugyanez a többi, kereskedelmi tevékenységet folytató egységre is?” – vetette fel, s megjegyezte, ha valahol gyakran fertőtlenítenek, a vendéglőkben biztosan.

A Szemerja negyedi Bertis pubban, ahová egy találkozót beszéltünk meg, belépéskor ellenőrizték a védettségi igazolványunkat. Egy másik céghez tartozó kisebb kávézóban pedig azt mondta a bennünket kiszolgáló pultos, ha mindenkitől kérnék a tanúsítványt, alig lenne ügyfelük, becslése szerint tíz százalékra esne vissza vendégeik száma.

„Tíz vendégből kettőt tudunk beengedni” – ezt az Indivino borbár és vendéglő üzletvezetője válaszolta érdeklődésünkre. Illyés Márk elmondta, a pincérek ellenőrzik a hozzájuk érkezők védettségi igazolványát, s amióta bevezették az intézkedést, megfogyatkozott a vendégek száma, az előző időszakhoz képest felénél kevesebbre esett vissza a forgalom. Rámutatott, nem is érdemes behívni a teljes váltást, azaz egyszerre öt munkatársat, mert megesik, több az alkalmazott, mint a kliens a vendéglőben. Úgy véli, a legrosszabbkor jött az intézkedés, és félő, hogy a kereslet csökkenése miatt fölösleges lesz nyitva tartani, hiszen több a kiadás, mint a bevétel.

A Bástya vendéglő előtt a zöld igazolványokra vonatkozó előírás bevezetését követően jelent meg egy tábla, mely arról tájékoztatta a vendégeket, hogy a következőkben házhoz kérhetik vagy csomagban hazavihetik a tőlük megrendelt ételt. Horváth Zoltán tulajdonos lapunknak azt mondta, inkább vállalta, hogy bezár, mintsem különbséget tegyen az emberek között. Úgy fogalmazott, nyugodtan szeretne azok szemébe nézni, akik húsz éve hozzájuk járnak. A forgalom visszaesését a Bástyában is megérzik, hiszen korábban sokan az irodákból jártak be ebédelni a vendéglőbe, ám Horváth Zoltán leszögezte, „vannak fontosabb dolgok is, mint a pénz.”

A diszkrimináció ellen emelt szót Molnár István, a főtéren működő Korzó Irish Pub vezetője. „Nem veszünk részt ebben a politikai bohócságban, nálunk nincs diszkrimináció, bárki bármikor bejöhet hozzánk, fogadjuk kint a teraszon és bent is” – mondta el lapunknak. Jelezte, a vendéglátóiparban általában szeptember közepétől december közepéig ötven százalékkal visszaesik az értékesítés, most azonban ez a csökkenés 85 százalékos, amit az új rendelkezéseknek tulajdonít, s úgy véli, az emberek megijedtek. Leszögezte, álláspontja mellett kitart, még annak árán is, hogy esetleg megbírságolják.