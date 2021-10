Ötvenöt fertőzöttet ápolnak Kovásznán

Tovább romlik a járványhelyzet Kovásznán, tegnapra a COVID-fertőzési mutató elérte az 5,02 ezreléket, ezzel a fürdőváros a második helyen szerepel a megyei rangsorban. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a városban felvetődött, a dr. Benedek Géza Szív- és Érrehabilitációs Kórház COVID-osztályán ápolt betegek is ronthatják a statisztikai adatokat, e kérdésben Monica Sporea kórházmenedzser nyújtott eligazítást.

Tegnap 55 fertőzöttet ápoltak a kórház COVID-osztályán. Több helységből utalták ide őket, Brassóból, Bodzafordulóról, Kézdivásárhelyről. Mindannyian ott kerültek a fertőzöttek jegyzékébe, ahol megbetegedésüket megállapították, így nem szerepelnek a kovásznai városi statisztikában. Ebbe csak olyanokat számítanak bele, akik Kovásznán fertőződtek meg – tisztázta a menedzser.

Azt is elmondta, a kórházi személyzet körében is vannak fertőzöttek, de ők nem a kórházban, hanem más közösségben váltak vírushordozókká. A COVID-osztályon dolgozók közül senki nem fertőződött meg – jelentette ki Monica Sporea.

Gyerő József polgármester közlése szerint a városban tegnap 5,02-re emelkedett a fertőzöttségi mutató, a fertőzöttek száma pedig 55 volt. A városvezető adatai szerint a kovásznai fertőzöttek listáján szerepelnek olyanok is, akiknek állandó lakhelyük más településen van. Lehetnek, akik kovásznai szállodában, egészségügyi egységben betegedtek meg, s itt állapították meg fertőzöttségüket – magyarázta Gyerő.

A polgármester hangsúlyozta: minden körülmény között be kell tartani a fertőzöttségi aránnyal járó szabályokat. A piacon maszkot kell viselni, korlátozott létszámban lehet részt venni közösségi vagy magáneseményeken. Mindenkit arra kér, hogy a közösség érdekét nézze és tartson be minden előírást. A városvezető azt is elmondta, sajnálatos, hogy már több fertőzött is elhunyt Kovásznán, köztük középkorúak, akik nem szenvedtek más betegségben. Véleménye szerint az egyetlen kiutat az oltás jelenti. Az is igaz, hogy mindenkinek joga van saját maga eldönteni, hogy él-e a lehetőséggel – fűzte hozzá.

Kovásznán működik a városi művelődési házban berendezett oltóközpont. Naponta – hétvégén is – 15–21 óra között tart nyitva, Pfizer és Johnson & Johnson vakcinával is tudnak oltani – tudtuk meg Thiesz János polgármesteri tanácsadótól, aki a városháza részéről irányítja a központot. Vannak, akik először jelentkeznek oltásra, ők választhatnak az oltóanyagok között. De a legtöbben olyanok jönnek oltásra, akik már megkaptak legalább egy vagy két Pfizer oltást – mondta. Akit Johnson & Johnson vakcinával oltanak be, azonnal kap egy száz lej értékű, öt húsz lejes kupont tartalmazó értékjegyet. A Pfizer esetében ez csak a második oltáskor jár, aki a harmadik Pfizer oltásra jelentkezik, nem jogosult az értékjegyre – magyarázta Thiesz.

Ha nő az érdeklődés, tudják hosszabbítani a nyitvatartási időt. Nincs gond a személyzettel, 22 orvossal, 18 asszisztenssel, 10 adatfeldolgozóval állnak kapcsolatban, mindig van, aki kellő időpontban be tud lépni. Az oltóanyag is folyamatosan biztosított – közölte Thiesz János.