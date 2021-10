Nem lehet még kérni a fűtéspótlékot

Nem tették még közzé az egyebek mellett a fűtéspótlék odaítélését is szabályozó, az energiapiaci változások miatt veszélyeztettetnek számító fogyasztók védelmét szolgáló új törvény alkalmazási módszertanát, így az önkormányzatok alárendeltségében működő szociális igazgatóságok nem vehetik át a kérelmeket az igénylőktől, mivel a szükséges típusnyomtatványok nem állnak rendelkezésre – tájékoztatta lapunkat Tóth-Birtan Csaba. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta: az új törvény a jogosultság vonatkozásában is hoz némi változást, ugyanakkor az eddig megszokott október 15-i benyújtási határidőt a jogszabály szerint nem szükséges szigorúan venni, így akik november 20-ig jelentkeznek, a teljes öt hónapos időszakra megkapják a támogatást.

Tóth-Birtan Csaba elmondta, bonyodalmat okoz a kérelmek átvételénél, hogy a 226. számú törvény értelmében a jogszabály alkalmazási útmutatójába foglalt új típusnyomtatványt kellene kitölteniük az igénylőknek, a korábbi űrlapok tehát már nem érvényesek. A szociális igazgatóság közlése szerint ők ugyan átvehetnék most is a kérelmezési dossziékat, viszont utólag kénytelenek lennének újból kitöltetni az új űrlapokat. Az alpolgármester szerint addig is, amíg a fennakadás megszűnik, az érintettek összegyűjthetik az igényléshez szükséges iratokat (bizonylatokat, igazolásokat). Az önkormányzat azonnal lép, amint a módszertan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – tette hozzá.

Tóth-Birtan Csaba továbbá elmondta, a törvény arról is rendelkezik, hogy a kérelmek benyújtási határideje ez alkalommal is október 15., de lévén, hogy a jogosultaktól független csúszás következett be, akik november 20-ig eljuttatják a kérelmeket, a teljes öt hónapos fűtésszezonra megkapják a támogatást. A fűtéspótlékot az első határidő letelte után eddig is lehetett igényelni, viszont a kérelmező csak a szezonból hátralévő időre kapta meg a juttatást.

A 226. számú új törvény értelmében azok a családok folyamodhatnak fűtéspótlékért, amelyeknél az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt. Az egyedülállók esetében a felső jövedelemhatár 2053 lej. A támogatás mértékét kétszáz lejtől indulva állapítják meg. A juttatás száz százalékról 10 százalékonként csökken annak függvényében, hogy a kérelmező melyik, a törvény által meghatározott jövedelmi keretbe esik bele. A keretek felső és alsó jövedelmi határa között 120 lej az eltérés. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a fűtéspótlék teljes összegét megkapják azok, akik esetében az egy főre eső jövedelem a családban 200,1 és 320,1 lej közötti. Családtagonként 1386 lej az a jövedelemküszöb, amivel a legkisebb, 10 százalékos támogatásért még folyamodni lehet.

A törvény ugyanakkor különbséget tesz a fűtéshez használt energiahordozók között, a fa- és más, nem hálózati rendszerben érkező folyékony fűtőanyagok esetében, a támogatás folyósítása az önkormányzatokon keresztül történik, míg a gáz és a villanyáram esetében közvetlenül a szolgáltatókhoz kerülnek az összegek.

A jogszabály továbbá bevezeti az állami energetikai térítést (segélyt). A lehetséges jogosultak köre ugyanaz, mint a hagyományos fűtéspótlék esetében, és egy fix összeget jelent, melyet a havi villany-, gáz- és távhőszámlából a szolgáltató levon.

A két támogatást egyszerre kell kérni az önkormányzattól – hívta fel a figyelmet az alpolgármester.