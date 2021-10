Tiplino.hu: szerezzen jutalmakat az internetes vásárlásért /X/

Napjainkban már szinte minden megvásárolható az interneten, ami csak az eszébe jut. Ez nemcsak a termékekre vonatkozik, hanem a különféle szolgáltatásokra is. Egyszerűen megszervezheti például a nyaralását, beiratkozhat egy nyelvtanfolyamra vagy keresheti élete párját az interneten. Nem is csoda, hogy egyre több pénzt költünk az internetes vásárlások során. A Tiplino.hu cashbackportál segítségével azonban jelentős összegeket spórolhat meg egy-egy vásárlása során.

A Tiplino.hu webáruházai

A Tiplino kínálatában már több száz webáruház található, így a választék igazán széles. Számos kategóriában talál itt áruházakat, legyen az divat, szépségápolás, hobbi, sport vagy éppen szolgáltatások. Nem hiányozhatnak a legnépszerűbb hazai és külföldi webáruházak sem, mint amilyen a közkedvelt About You, ahol rengeteg stílusos és trendi ruhadarabot, cipőt és kiegészítőt talál férfiaknak, nőknek és gyermekeknek. Ha pedig a Tiplinóval vásárol, a a webshopban elköltött összeg akár 7,5%-át visszaszerezheti. Az Astratex webáruházban minőségi fehérneműket vásárolhat minden alkalomra, lepje hát meg magát egy csinos darabbal.

Szolgáltatások kedvező áron

A klasszikus webáruházak mellett számos szolgáltatáshoz is kedvezményesen juthat hozzá a Tiplino segítségével. Számos utazási irodával, illetve busz- vagy légitársasággal működik együtt a portál, hogy igazán kedvezményes áron szervezhesse meg a nyaralását vagy üzleti útját. Azok is megtalálják a magukét, akik éppen párt keresnek, hiszen társkeresőket is talál a szolgáltatások között. Ilyen például a Viszony.hu, a diszkrét szeretőkereső, amely egyedülálló anonim platformot kínál azoknak, akik alkalmi ismeretséget keresnek. Próbálja ki a portál Prémium funkcióit kedvezményes áron a Tiplinónak köszönhetően.

Egyszerű pénzvisszaszerzés a cashbackkel

Most, hogy bemutattuk a Tiplino webáruházait, már csak egy kérdés maradt hátra: hogyan lehetséges ez? A Tiplino csodáját a cashback adja, ami szó szerint pénzvisszaszerzést jelent. Nincs más dolga, mit regisztrálni a Tiplino oldalán, és élvezni a rengeteg előnyt, amit nyújt. Keresse ki a kedvenc webáruházát, majd kattintson a Vásárlás gombra, amely átirányítja az adott webshopba. Ennyi az egész, most már vásároljon úgy, ahogy megszokta. A Tiplino az átirányításnak köszönhetően felismeri, hogy a portálon keresztül vásárolt, és 48 órán belül jóváírja a jutalmát a Tiplino-fiókjára. Ne is várjon tovább, vásárlásra fel! (X)