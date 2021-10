Sok az új fertőzött /Frissítve: Magyarországi segítség, iskolabezárások/

A legutóbbi jelentésben szereplő 15 733 új esetből 34-et Háromszékről jelentettek (ezzel a megye fertőzöttségi mutatója 2,68-ra emelkedett), Hargita megyében 117, Maros megyében pedig 312 új megbetegedést jegyeztek. Az új esetekkel 1 398 264-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, míg a gyógyultnak nyilvánítottaké 1,2 millióhoz közelít.

A kórral összefüggésben 390 halálesetről is beszámoltak a hatóságok, ezekből 8 korábbi eset, köztük háromszéki is szerepel a jelentésben. A legfiatalabb áldozat a huszonéves volt, a legtöbben azonban a hatvanas (közel százan), illetve hetvenes-nyolcvanas korosztályba tartozók. Az elhunytak zöme társbetegségekben is szenvedett, 351-en nem voltak beoltva koronavírus ellen, a 39, korábban beoltott áldozatnak – egy kivételével – más betegsége is volt.

Az ország kórházaiban 17 432 fertőzöttet látnak el a szakemberek, közül 1676-an intenzív terápiára szorulnak. Ugyancsak kórházi ellátás szükséges 486 kiskorú páciens esetében is, közülük 35-öt ápolnak az intenzív osztályon.

Bukarestben szerdára elérte a 15,1-et az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma – derül ki a fővárosi közegészségügyi igazgatóság honlapján közzétett adatokból. Egy nappal korábban még 14,71 volt a fertőzöttségi ráta a fővárosban, míg egy hónappal ezelőtt 1,52 volt a fertőzöttségi mutató Bukarestben.

Magyarországi ismét segít

Ötven koronavírusos beteget vesz át intenzív ellátásra Magyarország Romániától – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető szerint Romániában rendkívül komoly kihívásokkal küzdenek a járványhelyzet tekintetében, nagyon sok a súlyos beteg, nagyon sok a napi esetszám. Az elmúlt napokban folyamatosan egyeztettek Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel és Cseke Attila egészségügyi miniszterrel abban a kérdésben, hogy Magyarország miként tudna segítséget nyújtani Romániának ebben a rendkívül nehéz helyzetben. Korábban lélegeztetőgépeket és favipiravir hatóanyagú gyógyszert is küldtek, azonban ennél egy nagyobb kérése is volt a romániai kormánynak. Ez arra vonatkozott, hogy Magyarország vegyen át súlyosan beteg koronavírusos fertőzötteket intenzív kezelésre, ugyanis a romániai egészségügyi ellátórendszer leterheltsége sok esetben már a határon mozog. A miniszter hangsúlyozta: ezért úgy döntöttek, hogy segítenek Romániának, és 50 covidos beteget vesznek át intenzív ellátásra. Ők a szegedi és a debreceni klinikákra kerülnek.

Sorra zárnak be az iskolák

A koronavírus-fertőzéstől tartó szülők kérésére hivatkozva sorra zárnak be az iskolák, amelyeknek a jelenlegi szabályozás szerint elvileg csak akkor kellene áttérniük a távoktatásra, ha a közösségben megjelenik a fertőzés. Szerdától több mint 300 iskola költöztette az internetre az oktatást országszerte. Ezek kevesebb, mint egynegyedét záratta be a megyei közegészségügyi igazgatóság a közösségben megjelent fertőzés miatt, többségüknél viszont a tanintézmény vezetése saját hatáskörben döntött a távoktatásra történő áttérésről, arra hivatkozva, hogy a szülők félnek az iskolába engedni a diákokat a fertőzésveszély miatt. Bukarestben az iskolák egynegyede már bezárt. Mint ismert, jelenleg a főváros és környéke az ország legfertőzöttebb térsége: Bukarestben a lakosság 15,1, a fővárost övező Ilfov megyében pedig a lakosság 15,5 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést az utóbbi két hétben. Hétfőtől legalább kéthetes időtartamra Ilfov megye valamennyi iskolája online oktatásra tér át.