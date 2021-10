Sok az új fertőzött

A legutóbbi jelentésben szereplő 15 733 új esetből 34-et Háromszékről jelentettek (ezzel a megye fertőzöttségi mutatója 2,68-ra emelkedett), Hargita megyében 117, Maros megyében pedig 312 új megbetegedést jegyeztek. Az új esetekkel 1 398 264-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, míg a gyógyultnak nyilvánítottaké 1,2 millióhoz közelít.

A kórral összefüggésben 390 halálesetről is beszámoltak a hatóságok, ezekből 8 korábbi eset, köztük háromszéki is szerepel a jelentésben. A legfiatalabb áldozat a huszonéves volt, a legtöbben azonban a hatvanas (közel százan), illetve hetvenes-nyolcvanas korosztályba tartozók. Az elhunytak zöme társbetegségekben is szenvedett, 351-en nem voltak beoltva koronavírus ellen, a 39, korábban beoltott áldozatnak – egy kivételével – más betegsége is volt.

Az ország kórházaiban 17 432 fertőzöttet látnak el a szakemberek, közül 1676-an intenzív terápiára szorulnak. Ugyancsak kórházi ellátás szükséges 486 kiskorú páciens esetében is, közülük 35-öt ápolnak az intenzív osztályon.

Bukarestben szerdára elérte a 15,1-et az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma – derül ki a fővárosi közegészségügyi igazgatóság honlapján közzétett adatokból. Egy nappal korábban még 14,71 volt a fertőzöttségi ráta a fővárosban, míg egy hónappal ezelőtt 1,52 volt a fertőzöttségi mutató Bukarestben.