A Mátyás-ünnep

Érthető, ha szülőként szeretnénk örökre megőrizni a rövid gyermekkor minden pillanatát, esetleg büszkeséggel telten közzétenni a gyermekeink eredményeit. Fontos azonban, hogy ezen a téren is mértékletességre törekedjünk. Azt is fontos tudatosítanunk, hogy a saját online „viselkedésünk” és szokásaink a gyerekeink számára példaként szolgálnak, amikor ők is csatlakoznak a közösségi oldalakhoz.