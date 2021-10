Akárcsak a 2020–2021-es szezonban, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapata a mostani idényben is lemaradt az Euroligában való szereplésről, így együttesünknek idén is a második számú európai klubsorozatban kell helytállnia, amelynek előző kiírását a negyeddöntőben fejezték be a zöld-fehérek. A Zoran Mikes edzette sepsiszentgyörgyi alakulatnak az Ek B jelzésű négyesében a magyar Uni-Győr, az ukrán BC Prometey és a török Elazig Il Özel Ideraspor csapatával kell megharcolnia a továbbjutásért, s a csoportkör első fordulójában lányaink a Viktoria Bolshakova irányította Prometey otthonában játszanak.

A basketball.eurobasket.com szakportál szerint a BC Prometey a 2020–2021-es idényben csatlakozott az ukrán SuperLeague-hoz, amelyet meg is nyert, sőt, az előző szezonban a csapat kupagyőzelmet is ünnepelhetett, az Ek-ban viszont három vereséggel a csoportja utolsó, negyedik helyén végzett. Emellett az EWBL-ben (European Women’s Basketball League) is próbára tette magát az együttes, itt egészen az elődöntőig menetelt. A friss ukrán bajnokságból már lejárt hat forduló, a Prometey megnyerte eddigi összes meccsét, és a szintén százszázalékos Kijevi Basket mögött a tabella második helyét foglalja el. A Bolshakova-lányok legutóbbi bajnokijukat 93–65-re nyerték meg a szintén kijevi Dinamo-NPU csapatával szemben. Két amerikai, egy bosznia-hercegovinai és tizenegy ukrán kosarasból áll a BC Prometey játékoskerete, amelynek átlagéletkora 24 év, átlagmagassága pedig 183 centiméter.

Mint ismeretes, a Sepsi-SIC egy vereséggel és egy győzelemmel zárta a hazai rendezésű Euroliga-selejtezőt, a román bajnoki nyitányban pedig kiütéses diadalt könyvelt el az újonc Triumf Botosani ellen, majd meglepetésre 22 pontos kudarcba fulladt a 2. fordulóbéli szatmári vendégszereplése. Vesztett rangadó után utaztak Ukrajnába a mieink, és nagyon reménykedünk abban, hogy egy remek meccsel feledtetni tudják a hétvégi fiaskót.

„Jó csapat a Prometey, amely meglehetősen jól kezdte a bajnokságot is. Nehéz mérkőzésre számítunk, s remélem, fel tudtunk állni a szatmári vereségből és tiszta fejjel léphetünk majd pályára. Az előttünk álló meccsre kell koncentrálnunk, negyvenpercnyi kemény küzdelemre van szükségünk, és akkor pozitív kimenetelű lesz számunkra az összecsapás. Bízom abban, hogy a lányok száz százalékot fognak nyújtani a pályán, és ezzel bebizonyítjuk, hogy magas szinten is tudunk játszani” – nyilatkozta az esti párharcra készülve Zoran Mikes, a megyeszékhelyi együttes éremkovács bosnyák edzője.