A megyei vészhelyzeti bizottság szerdai döntése értelmében szigorú korlátozásokat rendelnek el Sepsibodokon, ahol két napja 7,73 ezreléken áll az elmúlt 14 napban regisztrált új koronavírus-fertőzések ezer lakosra vetített aránya. Gyakorlatban ez húsz aktív esetet jelent. Amint azt jeleztük, az úgynevezett lila forgatókönyv szerinti korlátozásokról van szó. Ezek egyebek mellett az este 20 és hajnali öt óra közötti kijárási tilalmat, a kereskedelmi egységek nyitvatartásának 18 óráig való leszűkítését – kivétel benzinkutak és gyógyszertárak –, a vendéglátóhelyek teljes zárlatát, a szabadidős, sport- és kulturális rendezvények teljes betiltását, az ilyen tevékenységekre alkalmas létesítmények bezárását, illetve a kötelező szabadtéri maszkviselést jelentik. A bizottság döntése 14 napig marad érvényben.

A testület ugyanakkor határozott még Sepsiskőröspatak, Hidvég és Illyefalva község kapcsán is, ahol a fertőzöttségi arány három és hat ezrelék közötti napok óta. Sepsikőröspatakon a mutató átlépte a négyezrelékes határt, a másik két esetben pedig nagyon közel áll, ahhoz, hogy átbillenjen ezen. A vonatkozó rendelkezések értelmében a három községben a kereskedelmi egységek esetében nem lépnek érvénybe korlátozások, a vendéglátó egységek viszont szűkített programmal hajnali öttől 14 óráig tarthatnak nyitva, a sport, szabadidős, kulturális rendezvények résztvevői létszáma korlátozott. A felsorolt tevékenységeket befogadó létesítmények és a vendéglátó egységek is csak a befogadóképességük felét használhatják ki, a sportlétesítmények még ennél is kevesebbet. A vendéglóhelyeknek kötelező kérniük az oltottságot bizonyító tanúsítványt, amint a hat ezrelék feletti fertőzöttség esetében is. A kültéri maszkviselet még nem kötelező. A határozatban továbbá Árkos, Mikóújfalu, Torja és Zabola község is szerepel, esetükben a fertőzöttségi mutató kettő és három ezrelék közötti. A kültéri maszkviselet nem kötelező, a vendéglátóhelyek viszont szűkített nyitvatartással működhetnek. A boltoknál nem kell korlátozásokat bevezetni, viszont a rendezvényeknél már van létszámkorlát, illetve a létesítményeknél is kapacitáskorlátozás, de valamivel enyhébb, mint a három és hat ezrelék között. A távolságtartásra, és a beltéri maszkviseletre vonatkozó előírások minden esetben érvényesek.

A felsoroltakon kívül Sepsiszentgyörgyön tovább nőtt a nyilvántartott koronavírusos fertőzöttek száma, elérve a 322-t. Ezzel a megyeszékelyen az elmúlt 14 napban regisztrált új esetek ezer lakosra vetített aránya meghaladta az öt ezreléket – tájékoztatott a prefektúra a közegészségügyi igazgatóság adatai alapján. Kovásznán is öt ezrelék feletti a fertőzöttség, napok óta 55 aktív esetet jegyeznek. A vészhelyzeti bizottság határozatában szereplőkön kívül a többi közigazgatási egység mind zöld, vagy sárga besorolású volt tegnap (két ezrelék alatti értékkel). Bölönben, Gidófalván, Kézdialmáson, Kommandón, Málnáson és Nagypatakon a kormányhivatal adatai szerint nincs igazolt koronavírus-fertőzött.

A megyeszinten azonosított – szerdán közölt – újabb 34 esettel 9654-re nőtt a Háromszéken a járvány kezdete óta az igazolt koronavírusos fertőzések száma. A friss eseteket 288 teszt elvégzése nyomán igazolták. Ugyanakkor 47 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A jelentés kibocsátásakor a megyében összesen 607 aktív esetet jegyeztek, ami 2,68 ezrelékes fertőzöttségi arányt jelent.

Szerdán három halálesetet is jegyeztek. Elhunyt egy 62 éves lemhényi férfi, egy 82 éves ozsdolai nő és egy 85 éves sepsiszentgyörgyi nő, mindhárman beoltatlanok voltak és több más betegségben szenvedtek. A járvány kezdete óta 363 személy halálát okozta a kór, egyikük sem volt beoltva.