Jelentősen bővíteni szándékszik az önkormányzat rendelkezésére álló lakásalapot Sepsiszentgyörgy városvezetése, ezért nagyszabású építési programot kezdeményeznek. A lakásalap révén nemcsak rászorulóknak tudnak majd segíteni, de fiataloknak, szakembereknek és családoknak is lakhatási gondjaik rendezésében – jelentett be Antal Árpád polgármester. Az önkormányzat több helyen is új lakónegyedek létrehozását tervezi.