Munkaerőt keres a készruhaipar

A sepsiszentgyörgyi gyár igényére válaszolva a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség olyan álláskeresőket szólított meg, akik már rendelkeznek készruhaiparban szerzett tapasztalattal, nemrég két alkalommal hirdettek számukra toborzót a megyeszékhelyen. Az RGT több mint hetven szabad állást kínált, zömében szakképzett alkalmazottat kerestek, de felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek is munkát ajánlottak. Az érdeklődőket – 43 személyt – a megyeszékhelyi gyárban fogadták, a tájékoztató részeként körbevezették a munkavégzés helyén is – vázolta Kelemen Tibor. Az intézményvezető szerint a rendezvényen 14 személyt választottak ki.

A toborzót egy hete Kézdivásárhelyen is megtartották, Kelemen Tibor elmondta, az érdeklődőknek a sepsiszentgyörgyi gyárban kell majd dolgozniuk, amennyiben elfogadják a cég ajánlatát, mely biztosítja a dolgozók szállítását is. Baróton jövő csütörtökön népszerűsítik a gyár ajánlatát.

Munkaerőigényét jelezte az Olt Textilgyár is, melynek szakképzetlen munkásokra, technikai szakemberekre egyaránt szüksége van, ott több mint tíz állást kínálnak. A munkaügyi igazgató elmondta, ide azokat irányították, akik nem kívántak élni az RGT ajánlatával.

A szakhivatal tájékoztatója szerint Háromszéken mérséklődött a munkanélküliség, augusztusban hivatalosan 3612 állástalant jegyeztek a megyében, ami 4,21 százalékos munkanélküliségi mutatót jelent. Az említett időszakban félezren regisztráltak az ügynökségnél, és közel hatszázan kerültek ki a nyilvántartásból, ám továbbra is magas azok száma, akik nem jogosultak segélyre: meghaladja a 2900-at. Legnépesebb a 40 és 49 év közötti munkanélküliek tábora (871), illetve a 25 évnél fiatalabbaké (752), és közel ugyanennyi az álláskereső a 30–39 évesek csoportjában is. Területi megoszlás tekintetében Sepsiszentgyörgy továbbra is listavezető 1390 hivatalosan jegyzett állástalannal, míg Erdővidéken közel ezer, Kézdiszéken 641, Orbaiszéken pedig négyszáz munkanélküliről tud az intézmény.

Közvetítésükkel augusztusban 262 álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie, akik közül 108-an a nehezen vagy nagyon nehezen foglalkoztathatók csoportjából kerültek ki.