Folyósítják a bértámogatást

A támogatás iránt igen jelentős volt az érdeklődés megyénkben, és mivel a kifizetés késett, több száz dosszié sorsa maradt függőben. Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a költségvetés-kiigazítással végre lehetővé vált az igényelt összegek folyósítása, szeptember derekától közel hatszáz, erre vonatkozó egyezményt írtak már alá. Jelezte azt is, a forráshiány miatt több alkalmazó is úgy döntött, hogy felfüggeszti az érintett dolgozó munkaviszonyát, és volt példa arra is, hogy a kifizetés újraindultával a foglalkoztatást is újrakezdték. Tény viszont, hogy több alkalommal az elbocsátást választották a munkaadók, mert nem érkezett meg az igényelt állami támogatás – mutatott rá az intézményvezető. (dvk)