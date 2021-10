Az egyeztetést követően Cioloş azt mondta, hogy nem jutottak semmiféle következtetésre, majd valamivel később kijelentette, hogy újabb találkozót kért a pártelnököktől, mert szeretne mielőbb kormányt alakítani, a választások után megalakult koalíció helyreállításával. Kabinetje prioritásai közé sorolta a járvány megfékezését, az energiadrágulások ellensúlyozását és az országos helyreállítási tervben foglaltak megvalósítását. Azt is világosan a pártelnökök tudomására hozta, hogy nincs szándékukban parlamenti többséget kialakítani sem a PSD-vel, sem az AUR-ral. A politikus beszámolója szerint délutáni tárgyalásaikon Florin Cîţu PNL-elnök és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök értésére adta, hogy tanácskozniuk kell alakulataik döntéshozóival, és pénteken találkoznak ismét.

Florin Cîţu a találkozót követően azt nyilatkozta, hogy nem jutottak semmilyen következtetésre a találkozón. A PNL elnöke szerint a tárgyalások folytatása várható. Arról is beszámolt, hogy Dacian Cioloş a koalíció helyreállítását óhajtja. Arra a kérdésre, miszerint támogatja-e ezt a törekvést olyan formában, hogy az USR elnöke legyen a kormányfő, Florin Cîţu kijelentette: szeretnék, ha az ország kikerülne a válságból, de ahogyan korábban többször is elmondta, a megoldást elsősorban azoknak kell megtalálniuk, akik válságba taszították Romániát (azaz a kormánybuktató USR-nek). A tárgyalásokon nem esett szó a minisztériumok elosztásáról. Hangsúlyozta, hogy Dacian Cioloş felelőssége parlamenti többséget kialakítani kormánya beiktatásához. A PNL nem döntött még arról, hogy bizalmat szavaznának-e a Cioloş-kormánynak a parlamentben, mert nem ismerik a kormányprogramot és a miniszterjelölteket. Azt is jelezte, hogy a tárgyalások folytatása előtt konzultálnia kell a pártjával. A liberálisok vezetősége csütörtökön ülésezik, akkor fogják megvitatni ezeket a kérdéseket.

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ célja megoldásokat találni a jelenlegi problémákra, bármilyen felállású is lesz az új kormány. A szövetségi elnök az egyeztetést követően megerősítette, hogy nem jutottak egyezségre, és a bizalomhiány jellemezte az tárgyalást. Kelemen Hunor szerint jelen helyzetben a politikai megoldás a kijelölt miniszterelnök kezében van.