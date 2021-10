Kiugró esetszám Háromszéken

A Stratégiai Kommunikációs Csoport legfrissebb jelentése szerint 16 383 új koronavírus fertőzést jegyeztek országosan az elmúlt 24 órában, valamivel több mint 67 ezer teszt elvégzése nyomán. Kevesebb korral összefüggésben hozható halálesetről érkezett jelentés, mint egy nappal korábban, de az áldozatok száma így is meghaladja a 300-at. Az elhunytak között egy 18 éves nő is volt, aki több társbetegségtől is szenvedett. Háromszék az elmúlt hetekhez képest nagyon magas (150) esetszámmal szerepel az országos jelentésben, haláleset viszont nincs az országos összesítőben. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma továbbra is 17 ezer feletti, közel tíz százalékuk intenzív terápiás ellátást igényel.