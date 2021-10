A Fogolyán-ház nagyrészt ma is az államé

A holokauszt nemzetközi emléknapja január 27-e, ekkor szabadították fel az auschwitzi koncentrációs tábort. De több európai országnak is van külön holokausztnapja, így Romániában 2004-től október 9-e, ugyanis 1941-ben ekkor kezdődtek a bukovinai deportálások. Fontos megjegyezni, hogy a román hatóságok megtették ezt német megszállás nélkül, korábban is.

2017-ben kezdeményezésemre a sepsiszentgyörgyi Fogolyán-házon egy emléktáblát avattunk a ház építtetői és lakói emlékére, akik közül az orvosoknak mindig a beteg volt az első. Így dr. Fogolyán Miklós a második világháború legembertelenebb körülményei között is megmaradt embernek és orvosnak. Válogatás nélkül gyógyította a rászorulókat, köztük a zsidókat is, több munkaszolgálatos életét is megmentve. Ennél a táblánál emlékeztünk meg idén is az elhurcoltakról.

A Fogolyán-házat 1889-ben Fogolyán Kristóf örmény származású kereskedő építtette, és apáról fiúra szállt. Az örökösök között két orvost is találunk: Fogolyán Kristóf főorvost és kórházigazgatót, sőt, kórházépíttetőt, valamint ennek szintén orvos fiát, Miklóst. A Fogolyán főorvosok a múlt század első felében nemcsak az egészségügy terén alkottak maradandót, de a köz- és kulturális életből is jelentősen kivették részüket. Családi házuk a város egyik szellemi központja lett, ahol Kós Károly, Majláth Gusztáv püspök és Bartók Béla adta egymásnak a kilincset, miközben lezajlott két világháború.

A ház és a család életében a törést mégsem a két világháború, hanem már a békeidőknek számító negyvenes évek vége, a kommunisták hatalomra kerülése hozta. A Fogolyán családot is osztályidegennek nyilvánították, vagyonától megfosztották, a családi házat is el kellett hagynia egyik napról a másikra. Mint mohó kakukkfiókák a fészekalj jogos lakóit, úgy dobálták ki a kommunisták a tulajdonost. Aztán lett a Fogolyán-házból pártház – 1989 decemberéig, amikor a pártkáderek az épület előtt tomboló nép haragjától félve a hátsó bejáratokon menekülve mentették az irhájukat.

Aztán a diktatúra is lejárt, és Romániába is beköszöntött a „demokrácia”. Igaz, ennek kiteljesedését hol bányászjárások, hol leitatott hodáki parasztok akasztották meg. De az ezredfordulóra meghozták a diktatúrában jogtalanul elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó törvényt. Ám ezzel együtt, a megnyert perek ellenére még bő negyedszázad múltán is csak egyhatod része került vissza a Fogolyán-háznak a jogos örökösökhöz...



Szotyori Nagy Áron

Fogolyán-unoka