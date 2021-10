Verseskötet és riportregény

Beszélgetőtársa, Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató elöljáróban rögzítette, hogy B. Kovács Andrást elsősorban újságíróként, riporterként ismerték meg a sepsiszentgyörgyi olvasók, számára a Végvidék című riportkötete igazán meghatározó, ugyanis olyasmikről írt benne, amelyekről „tudunk, de nem eléggé”. Azt elolvasva másképpen tekintett a kötetben bemutatott falvakra, a szerző ugyanis nagyon jó érzékkel nyúlt akkor is, később is témáihoz, most viszont nem a riporter, hanem a költő a téma – tette hozzá.

B. Kovács András költői pályaívéről szólva megjegyezte, hogy amikor valaki hatvanévesen versekkel jelentkezik, bizalmatlansággal fogadják, ám ő 62 éves korában is tisztában volt azzal, hogy az ihletet, ha egyszer jön, elfojtani nem szabad. Annál is inkább, mert egyszer már abbahagyta a versírást, amikor ugyanis 1979-ben tanárként megmutatta vereseit Bodor Pál televíziós szerkesztőnek, ő azt mondta, azokból Forrás-kötet lesz, ám három hét múlva leváltották, nem jelenhetett meg a könyv. Az akkori, „ihletgyilkos időkben” lett aztán dokumentarista újságíró, aki a rendszerváltást követően teljesedhetett ki, ugyanis végre szabadon leírhatta riportalanyai véleményét is. Nyugdíjazása után újra elkezdett verset írni, nem tekinti magát befutott költőnek, „most lanszírozom magam, önök az utókor előfutárai”, mondta szerda esti hallgatóságának. „Publicisztikám és verseim tematikája érintkezik, folytatom a magyar költészet erősen közösségcentrikus áramlatát, nekünk itt alapélményünk, hogy csak részlegesen vagyunk szabadok” – tette hozzá, kiemelve: számára meghatározó a nemzeti gondolat, most bemutatott verseskötetének – melyet egyébként Kolozsvári András névvel jegyez – ezért is adta alcímét, „…adjátok vissza a magyar verset a lírának!”

Egy erdélyi self-made man az Államokban című riportregénye kapcsán B. Kovács András elmondta, kötete Kocsis Imréről szól, akit gyermekkora óta ismert, osztálytársak voltak Kolozsváron. Érdekes, fordulatos történet, Kocsis 1986-ban emigrált feleségével, s később megírta élettörténetét, melyet közösségi oldalán is megosztott, ő maga is ott figyelt fel rá. Leveleztek, találkoztak, interjút készített vele, s ezek alapján született meg könyve, melyet a sepsiszentgyörgyi Artprinter Kiadó jelentetett meg.