Ki legyen a kormányfő?

Az a baj, hogy Románia egy hibrid köztársaság. Sem nem elnöki, mint az Egyesült Államok vagy Franciaország, sem nem olyan, ahol a kancellár vagy a miniszterelnök a nagyfőnök, mint Németországban, illetve Magyarországon. Nálunk a hazát a kormány vezeti, de annak főnökét az elnök nevezi ki. És ő azt bíz meg, aki neki tetszik, ahogy tette a megbuktatott Florin Cîțuval. De kinevezhet azért is valakit, mert egyáltalán nem tetszik neki, például Dacian Cioloş.

Mivel nálunk mindig váratlanul jön a tél, ahogy a járvány negyedik hulláma is, mintha nem nagyon tülekednének a politikusok a miniszterelnöki székhez, kivéve a régi kormányfőt, aki kézzel-lábbal, foggal és körömmel ragaszkodik hozzá.

Azt mondják, hogy Iohannis most csak kitolásból tolta előtérbe Cioloşt kormányfőnek, mert a parlamentben úgysem tud többséget szerezni, hisz pártjának, az USR-nek kevés képviselője van, ellensége annál több. Bár az aranyos AUR-osokat a maga oldalára állíthatná, mert fiatal egyetemista korában nem voltak olyan problémái, mint Cîțunak, akit ittas vezetésen kaptak Amerikában. Cioloș jó hazafinak indult, hisz egyetemista korában a Vatra Românească szervezet tagjaként tevékenykedett. És egyetem után a hazaffy Gheorghe Funar keze alatt dolgozott a polgármesteri hivatalban Kolozsváron, ahol piros-sárga-kék festékkel mázolták be a padokat, szemeteskukákat és a mennyboltot is, úgyhogy abból rá is kenődhetett valamennyi. 1995-ben a Román Nemzeti Egységpárt ifjúsági szervezetének volt az elnöke. Azután Franciaországba került, tovább okosodni, ahol minden bizonnyal levedlette nacionalista bőrét, és igazi európaivá érett.