Útjavítások, iskolafelújítások Sepsiszentgyörgyön

A legfontosabb beruházásokat ki is emelte: a gyalogátjárók jobb megvilágítására már kilenc helyen szereltek erősebb fényű lámpákat, az 1918. december 1. út lezárt szakaszán elterítették az alsó aszfaltréteget, folyamatban van a közvilágítási rendszer felújítása és a lakások bekötése, azaz a levegőben futó drótok eltüntetése; a folytatáshoz, a másik sáv korszerűsítéséhez akkor fognak hozzá, amikor az időjárás megengedi. A másik nagyobb méretű felújítás a Csíki utcában zajlik, ott a különböző közműrendszereken dolgoznak jelenleg.

Sokakat érdeklő átalakításba kezdtek a Sepsi Aréna és az OSK Stadion között: a bekötőutat felszámolják, helyére zöldövezet és gyalogos sétány kerül, autóval tehát a jövőben az Aréna előtti körforgalomnál lehet majd behajtani mindkét sportlétesítmény parkolójához.

Járdajavítás folyik a Dália és a Dózsa György utcában, és városszerte szintezik az aknatetőket az önkormányzat tulajdonában levő Sepsi Útépítő Kft. emberei. A polgármester elmondása szerint ez olyan feladat, amelynek nem lehet a végére érni, hiszen a forgalom miatt mindig elmozdulnak a csatornafedelek.

Több oktatási intézményben is építkeznek-szépítkeznek: a Plugor Sándor Művészeti Líceum hőszigetelése majdnem kész, a Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakása és díszterme szintén. Dolgoznak továbbá a Székely Mikó Kollégiumban, a Berde Áron-líceumban, a Nicolae Colan-iskolában és több óvodában – Gulliver, Kőrösi Csoma Sándor, Olt utcai –, más óvodák esetében pedig az előkészítésen.

Nem lesz elég munkaerő

A Gábor Áron utcai (a Kórház utca fölötti) híd felújításának ellenben neki sem tudtak fogni, mert nem került jelentkező a kivitelezésre, így másodszor is kiírják a közbeszerzést. A munkaerőhiány egyre jobban érződik az építőiparban, ezért Antal Árpád szerint a következő években nehéz helyzetbe kerülnek az önkormányzatok, mert hirtelen több minden is egymásra torlódott: a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban elnyert pályázatok bizonyos beruházásaira most, 2021 őszén írták alá a szerződéseket (a késéseket főként a politikai instabilitás, a folyton változó szabályok okozták), párhuzamosan indul a Saligny-terv és az Országos Helyreállítási Program (PNRR), azaz egyszerre több mindent kell 2023 végéig befejezni, ha nem akarjuk elveszíteni a pénzt. Ugyanekkor kell majd kidolgozni a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus pályázatait is, szóval, nagy lesz a nyomás – magyarázta.

A késés anyagi nehézségeket is okoz majd, hiszen az elmúlt években jelentősen megemelkedett az építőanyagok és más költségek ára is, amit az EU nem fog felpótolni, tehát az önkormányzatok eredetileg kétszázalékos önrésze akár harminc százalékra is felmehet – fejtette ki Antal Árpád. A legnagyobb gondnak a munkaerőhiányt tartja, véleménye szerint ezen a magasabb munkabérek sem fognak segíteni, hiszen azok a fejlettebb nyugati államokban is emelkednek, és elszívják a keleti munkavállalókat, mert a verseny globalizálódik.

És nincs utánpótlás, a demográfiai mutatók földrészünkön elég rosszak. Romániában néhány év múlva kezdenek nyugdíjba menni az 1966-os abortusztilalom után születettek, és ez teljesen felborítja a dolgozók és nyugdíjasok arányát, hiszen 1967 és 1970 között mintegy kétmillióan jöttek világra, és zömük most még aktív, de amikor visszavonulnak, a helyükre csak félmillióan jönnek majd – figyelmeztetett Antal Árpád, aki szerint a népességfogyás, elöregedés megállítása a jóléti államokban sem sikeres.