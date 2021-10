Komolytalanok és hiteltelenek

Miben bízhat még Cioloş, mi változtathat a patthelyzeten? Semmi. Mióta Iohannis kijelölte, próbálja komolyan venni megbízatását, s próbál úgy tenni, mintha bármilyen esélye is lenne kormányt alakítani. De már az első politikai nyilatkozatok után egyértelmű volt, esélytelen próbálkozás, jóformán senki sem áll be az USR mögé, valójában az elnök egy jól irányzott politikai pofonnal még mélyebbre kívánja süllyeszteni őket.

Ebben az egész bukaresti szappanoperában az a leginkább felháborító, hogy az érintettek úgy tesznek, mintha lenne jelentősége az efféle egyeztetéseknek. Valójában kibékíthetetlen politikusok ülnek egy asztalhoz, azt a látszatot keltve, hogy meg akarnak egyezni, s újra kívánják éleszteni a megroggyant pártkoalíciót. Olcsó színjátékot látunk, miközben az országban drámai a helyzet. A fővárosban, más nagyobb városokban toronymagas a fertőzöttségi mutató, lassan tényleg nehéz elképzelni más eredményes megoldást, mint eme övezetek teljes leállítását, ám a döntéshozók ezt továbbra sem merik vállalni. Arról nem is beszélve, hogy az elégedetlenség, a népharag napról napra fokozódik, megbocsáthatatlan és tragikus kimenetelű a liberálisok hónapokig tartó, gyermeteg kampányidőszaka.

Nemcsak a fertőzöttség terjed, nem csupán a koronavírussal összefüggésben álló elhalálozások száma emelkedik, hanem arról is érkeznek jelentések, hogy a nagy lendülettel bejelentett Pipera moduláris kórház – egymás mellé illesztett konténerek – hőszigetelése gyenge, gyatra tákolmány, amelyben a súlyos állapotban lévő betegek akár meg is fagyhatnak télen. Ezt az észrevételt Oana Gheorghiu fogalmazta meg az Adományozz Életet Egyesület nevében, amely szervezet korábban két ilyen létesítmény születésénél is bábáskodott. Ilyen körülmények között, látva a hazai egészségügyi rendszer túlterheltségét, lassan csak abban lehet bízni, hogy nem csupán Magyarországra, hanem más államokba is lehet majd súlyos betegeket szállítani…

Ránk néznek, és minket, liberálisokat már nem nagyon vesznek komolyan, fakadt ki a tegnap Florin Cîţu bukott miniszterelnök. Hát ez nem is csoda, hiszen lassan komolytalanabbak és hiteltelenebbek, mint az általuk pocskondiázott politikai ellenfelek.