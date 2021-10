Enyhén csökkent a fertőzések száma, de nő a súlyos eseteké

Majdnem 16 ezer új esettel nőtt a koronavírusos fertőzések száma az elmúlt 24 órában 15 828 új esetet vettek nyilvántartásba (67 655 teszt alapján), közülük 295-ön már átestek a fertőzésen 180 napnál hosszabb ideje. Az előző jelentés óta 365 elhalálozást jegyeztek, ebből 2 régebbi. Az áldozatok között egy 13 éves, egészséges kislány, egy huszonéves fiatalember, 2 harmincas és 15 negyvenes is volt. 325-ön nem voltak beoltva, a 40 beoltott áldozat közül 39 más betegségekben is szenvedett.

A kórházakon nagy a nyomás. Jelenleg 18 ezren vannak beutalva koronavírus-fertőzéssel, közülük 442 kiskorú. Intenzív terápián 1729 beteget látnak el, közülük 38 kiskorú. A Hotnews hírportál értesülései szerint országszinten mintegy kétezer súlyos állapotban levő beteg vár a kórházak sürgősségi osztályain arra, hogy beutalják az intenzív terápiára, közülük százan lélegeztetőgépen vannak. Az intenzív osztályokon ugyanis már hetek óta nincs szabad hely, s bár az ágyak számát folyamatosan növelik, ellátásukhoz nincs elég orvos és asszisztens, ezért kerülnek várólistára a páciensek. A Magyarország által felajánlott 50 intenzív terápiás helyre 10 beteget szállítottak át, egy pedig még útközben elhunyt.

További 142 403 igazoltan fertőzött személy otthoni vagy intézményes elkülönítésben tartózkodik, 59 415 pedig karanténban.

A legsúlyosabb a helyzet Bukarestben és Ilfov megyében. A főváros fertőzöttsége 3123 új esettel 15,83 ezrelékre emelkedett, Ilfov megyében pedig 747 új esettel 16,26-ra; ott már öt településen haladja meg a 20 ezreléket, a listavezető Clinceni, ahol 24,47 ezrelékes. A hatóságok fontolgatják Bukarest és Ilfov megye vesztegzárba való helyezését – az országos közegészségügyi intézet (INSP) ezt kérte – , ám ezt Florin Cîțu ügyvivő kormányfő ellenzi. Elmondása szerint azt fontolgatják, hogy a digitális uniós Covid-igazolványt kötelezővé tegyék bármilyen gazdasági tevékenység esetében, tehát az üzletekben, bevásárlóközpontokban is. Ezt szeretné minél hamarabb bevezetni, de nem közölte, hogy mikor. Bukarestben nagyon gyorsan terjed a fertőzés, egy nappal korábban még 15,42 ezrelékes volt, egy hónapja, szeptember 15-én pedig alig 1,8 ezrelékes.

Háromszéki helyzet

Háromszéken 66 új fertőzést jegyeztek az elmúlt 24 órában (247 teszt alapján), de 2,97 ezrelékes fertőzöttségi átlagunkkal még mindig az egyetlen sárga besorolású megye vagyunk. A járvány kezdetétől 9870 fertőzést igazoltak, amiből jelenleg 673 aktív eset. Közülük 67-en vannak kórházban, 58-an a fertőző osztályon, 9-en pedig az intenzíven. Otthoni karanténban 512-en, otthoni elszigetelésben 537-en tartózkodnak. Egy újabb haláleset is történt, így megyénkben 372-re emelkedett az áldozatok száma.

A legmagasabb a fertőzöttség Bodokon, ahol 20 aktív esettel 7,73 ezrelékes. Kovásznán 58 esettel 5,29 ezrelékes, Sepsiszentgyörgyön 330 esettel 5,17 ezrelékes. 3 ezrelék fölött van még Sepsiköröspatak 11 esettel (4,38 ezrelék), Hidvég 10 esettel (3,95 ezrelék), és Illyefalva 8 esettel (3,87 ezrelék. A többi településen a következő a helyzet: 14 aktív eset van Zabolán (fertőzöttsége 2,98 ezrelék), 5 Árkoson (2,92), 5 Mikóújfaluban (2,81), 13 Uzonban (2,79), 4 Kökösben (2,67), 9 Torján (2,35), 3 Barátoson (2,15), 7 Szentkatolnán (2,10), 7 Bereckben (2,03), 10 Előpatakon (1,77), 3 Kézdiszentkereszten (1,74),2 Nagypatakon (1,74), 16 Bodzafordulón (1,69), 31 Kézdivásárhelyen (1,56), 8 Zágonban (1,56), 7 Szitabodzán (1,44), 5 Ozsdolán (1,35), 3 Rétyen (1,29), 2 Nagyajtán (1,24), 10 Baróton (1,11), 2 Lemhényben (1,09), 1 Dálnokon (1,06), 4 Csernátonban (0,98), 2 Dobollón (0,89), 1 Esztelneken (0,89), 1 Maksán (0,80), 4 Gelencén (0,77), 3 Zágonbárkányban (0,74), 1 Sepsibükszádon (0,58), 1 Vargyason (0,58), 2 Kézdiszentléleken (0,43), 2 Bardocon (0,38), 1 Gidófalván (0,37), 1 Nagyborosnyón (0,30) és 1 Nagybaconban (0,21). Négy községben egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak.

A beoltottak száma is emelkedik lassan. Egy nap alatt 10-el nőtt a második adaggal is immunizált személyek száma (így 33 896-an vannak), 88-cal azoké, akik az egyadagos oltást választották (ők 6832-en vannak), és 139-cel a harmadik adagot is vállalóké.