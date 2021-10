Hátrányból fordítva nyertek

A sepsiszentgyörgyi mérkőzés első lehetősége Cosmin Bucuroiu nevéhez fűződött, aki egy ellentámadást követően egyedül vezethette kapura a labdát, viszont Menyhárt Lóránt bravúrral védett. A 9. percben már a Sepsi OSK kapusa is tehetetlen volt, amikor Lucian Buzan a védők közül kilépve megszerezte a nagyszebeni együttesnek a vezetést (0–1). Ezt követően a házigazdák mindent megtettek az egyenlítés érdekében, viszont Vlad Mitrea, Florin Rența és Vitalie Damașcan sem tudta gólra váltani a helyzeteket. Szünet után a háromszéki gárda mezőnyfölénye góllá érett, az 51. percben Damașcan 16 méterről talált a hálóba (1–1). A 62. percben a piros-fehér mezesek átvették a vezetést, Damașcan előkészítését Mitrea a hosszú sarokba továbbította (2–1). A folytatásban Menyhárt is védeni kényszerült, azonban a 16 éves sepsiszentgyörgyi kapus állta a sarat, a túloldalon pedig a 80. percben Kocsis Norbert kapott remek labdát, amellyel megiramodott a jobb oldalon, betört a tizenhatos területre, majd kilőtte a hosszú sarkot (3–1). A Sepsi OSK II. megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, amelynek köszönhetően továbbra is a rangsor második helyét foglalja el, mivel a Székelyudvarhelyi FC jobb gólkülönbséggel rendelkezik.

3. Liga, 5. csoport, 8. forduló: Sepsi OSK II.–FC Hermannstadt II. 3–1 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Iurgen Ciprian Lică (Constanța). Sepsi OSK II.: Menyhárt – Csiszer, Berde, David, Tusa, Sütő, Mitrea (Pál, 82.), Máthis (Nistor, 55.), Rența (Kocsis, 55.), Damașcan (Becze, 75.), Sánta (Dragomir, 55.). Edző: Andrási Alexandru. Hermannstadt II.: Bolboașă – Mustea (Crețu, 82.), Jica, Hanzu, Chirițoiu (Iordache, 46.), Lașcu, Albu (Agârbiceanu, 78.), Iaru, Buzan, Șulea (Gândilă, 67.), Bucuroiu. Edző: Dorin Zotincă. Gólszerzők: Damașcan (51.), Mitrea (62.), Kocsis (80.), illetve Buzan (9.).



Nem forgott veszélyben a győzelmük

A kézdivásárhelyi találkozó jól kezdődött a hazai csapat számára, amely már a 9. percben vezetést szerzett, Gajdó Tamás bal oldali beadását a felszabadítani igyekvő Ionuț Crăciun a saját kapujába fejelte (1–0). A folytatásban is a kék-fehér mezesek akarata érvényesült, nyomás alatt tartották a vendégegyüttest, amely kapusának köszönheti, hogy az első félidőben nem került tetemes hátrányba. Valentin Ion bravúrral védte Szőcs László fejesét, Antal Barna távoli lövését, valamint Albu Norbert lehetőségét a jobb kapufára ütötte. A Prahova megyei gárda a 25. percben váratlanul kiegyenlített, a csapatkapitány Radu Huza mintegy 30 méterről lőtt kapura, a rosszul helyezkedő Niczuly Rajmond pedig lemaradt a gyepen megpattanó labdáról (1–1). Ezt követően is a házigazdák játszottak mezőnyfölényben, sorra dolgozták ki az újabb helyzeteket, majd a 40. percben Albu távoli próbálkozása Roberto Alecsandru lábán irányt változtatva a hálóba vágódott (2–1). Szünet után is a céhes városi gárda játszott veszélyesebben, a vendégek kapusa azonban hárította Marius Telcean és Tankó Zsolt lövését, ezúttal viszont a másik oldalon is akadt egy lehetőség, Andrei Păun a keresztlécet találta el. A Plopeni a 68. percben egy szöglet után röviden szabadított fel, Gáll Attila pedig kapásból védhetetlenül a hálóba továbbított (3–1), beállítva a végeredményt.

3. Liga, 5. csoport, 8. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Plopeni 3–1 (2–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Marius Naidin (Pitești). KSE: Niczuly – Telcean, Tankó, Mojzi (Barbocz, 72.), Gajdó, Gazda, Pakucs, Albu, Antal (Fábián, 86.), Gáll (Sánta, 86.), Szőcs (Bandi, 61.). Edző: Vasile Gherghe. Plopeni: Ion – Niță, Alecsandru, Crăciun, Chejnoiu, Popescu, A. Păun, Paraschivoiu, Bucur, Huza, Lazar (Militaru, 72.). Edző: Daniel Dumitrache. Gólszerzők: Crăciun (9. – öngól), Albu (40.), Gáll (68.), illetve Huza (25.).

További eredmények: Székelyudvarhelyi FC–Kids Tâmpa Brașov 7–1 (gólszerzők: Mitra 17., Pop 36., 59., Bálint 41., Petra 51., Simó 61. – tizenegyesből, Stanciu 77., illetve Mihăilă 44.), Blejoi–Barcarozsnyói Olimpic 1–2 (gsz.: Catană 45+1., illetve Alupoaie 12., Staicu 37.), FC Pucioasa–Brassói SR 3–1 (gsz.: Calofir 67., Enache 74., Iamandache 85., illetve Șerban 8.).

A rangsor:

1. SZFC 6 1 1 21–6 19

2. Sepsi OSK II. 6 1 1 18–8 19

3. Pucioasa 5 2 1 21–10 17

4. Olimpic 3 3 2 9–10 12

5. KSE 3 2 3 11–10 11

6. Blejoi 3 1 4 14–10 10

7. Brassói SR 2 2 4 9–15 8

8. Hermannstadt II. 2 2 4 9–16 8

9. Plopeni 1 2 5 9–19 5

10. Kids Tâmpa 0 2 6 5–22 2

A 9. forduló programja (október 22–23.): FC Hermannstadt II.–Blejoi, Brassói SR–Kézdivásárhelyi SE, Plo­peni–Sepsi OSK II., Brassói Kids Tâmpa–FC Pucioasa, Barcarozsnyói Olimpic–Székelyudvarhelyi FC.