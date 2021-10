Nem sikerült a jobbközép koalíció helyreállítása

Kudarcba fulladt a jobbközép kormánykoalíció helyreállítása, a péntekre tervezett második találkozó – amelyen a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ és a más nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja vezetőinek kellett volna beszélgetniük Dacian Cioloş kormányfőjelölttel – elmaradt, mert a PNL vezetősége úgy döntött, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökét a Szociáldemokrata Párthoz (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetséghez (AUR) küldi tárgyalni. Dacian Cioloş ezt nem tette meg: vasárnapig várta Florin Cîţu jelentkezését, közben pedig az USR vezetői összeállítottak egy listát a saját pártjuk miniszter-jelöltjeivel és az USR-kormányprogram prioritásaival, ezt terjesztik be ma a parlamentben.

Az USR miniszterjelöltjei között az eddigi tárcavezetők is ott vannak. Dacian Cioloș kormányfőhelyettese Dan Barna lenne, aki a külügyi tárcát is vezetné, Stelian Ion visszakapná az igazságügyi minisztériumot, Cătălin Drulă a közlekedésügyit, Ioana Mihăilă az egészségügyit, Claudiu Năsui a gazdaságit, Cristian Teleman a kutatásokért, innovációért és digitalizációért felelős tárcát, Cristian Ghinea pedig az európai alapokkal foglalkozó minisztériumot. A jelenleg RMDSZ-es politikusok által vezetett tárcák közül a fejlesztési minisztérium élére Ionuţ Moșteanut, a környezetvédelemhez Mihai Goțiut, ifjúsági és sportminiszternek Tudor Popot vagy Filip Havârneanut jelölik. A részletesen kidolgozott kormányprogram első két helyén a járványhelyzet kezelése és az energiaárak kiegyensúlyozása szerepel, emellett pedig többek között a minimálbér adómentesítése, a speciális nyugdíjak eltörlése, az államigazgatás reformja, az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség (SIJJ) megszüntetése és a kétfordulós önkormányzati választások is.

Ha a Klaus Iohannis államfő által kormányalakítással megbízott Dacian Cioloșnak nem sikerül többséget szereznie egy általa vezetett kabinet beiktatásához, a PNL tárgyalásokat kezdeményez valamennyi felelős parlamenti párt vezetőjével – a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kivételével – egy kormánytöbbség kialakítása érdekében – jelentette be Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke pénteken. A PNL szerint az USR-vel és az RMDSZ-szel tavaly decemberben kötött koalíciós megállapodás érvényét veszítette, amikor az USR összeállt az ellenzékkel, és bizalmatlansági indítványt szavazott meg saját kormánya ellen. A PNL vezetői korábban jelezték: a jobboldalon csak a legnagyobb jobboldali párt „körül”, vagyis PNL-s miniszterelnök vezetésével alakulhat kormány, a jobbközép koalíció helyreállítására azonban a PNL és az RMDSZ is kevés esélyt lát. Kelemen Hunor pénteki közleményében megállapította: Cioloșnak nem sikerült helyreállítania azt a minimális bizalmat, amely lehetővé tette volna a PNL–USR–RMDSZ koalíció újraalakítását.