Florin Cîţu jó hírei

Két nagyon jó hír érkezett pénteken este Románia számára – jelentette be szombati sajtótájékoztatóján Florin Cîţu ügyvivő kormányfő: a Standard and Poor’s amerikai nemzetközi hitelminősítő megerősítette Románia BBB mínusz/A-3 befektetési ajánlású besorolását, amit továbbra is stabil kilátással jegyez, a másik amerikai nemzetközi hitelminősítő, a Moody’s pedig negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolását, és megerősítette az ország hosszú futamú szuverén hazai és devizakötelezettségeinek Baa3 osztályzatát.

Cîţu szerint ez a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által vezetett kormánykoalíciónak köszönhető, valamint a magánszektornak, amely jobban reagált és jobban megbirkózott a problémával, mint ahogy azt a legtöbb elemző várta. A két független hitelminősítő azt igazolja, hogy a dolgok jó irányba tartanak Romániában, a kormány megvalósította a lakosság és minden nemzetközi partner elvárásait: az erős és fenntartható gazdasági növekedést és a deficit fokozatos csökkentését – vélekedett. Beszélt a béremelésekről is: elmondta, hogy januártól 11 százalékkal nő a minimálbér, a nyugdíjakról és gyermekpénzről pedig a jövő évi költségvetés kidolgozásánál lesz szó, amit már elkezdtek. Ami a nyugdíjakat illeti, Cîţu azzal magyarázta, hogy a PNL-s honatyák is elutasították az önkormányzati vezetők különnyugdíjának eltörlését az előző napokban, hogy amúgy is átfogó nyugdíjreformra készülnek, amelynek lényege, hogy kizárólag a járulékfizetést venné alapul, azaz nem lesz több különnyugdíj. Az ügyvivő kormányfő szerint ,,nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor a románok is érezni fogják a gazdasági növekedés előnyeit”.