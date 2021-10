Matei Strugurelt 2020 decemberében ítélték egyévi letöltendő szabadságvesztésre, de csak idén nyáron tudták lecsukni, mert ide-oda kóborolt, perét is távollétében folytatták le. Azért emeltek vádat ellene, mert lelépett a kórházból, mielőtt megkapta volna a koronavírusteszt eredményét, amely pozitív volt. A különféle személyiségzavarokkal küzdő férfi az egyetlen olyan ember, akit a járványellenes küzdelem kapcsán börtönre ítéltek Romániában. Ez is a román államot és annak hatóságait minősíti, a vírustagadók és oltásellenesek hadait (köztük a több tízezres zarándoklatokat szervező ortodox egyházi méltóságokat) ugyanis senki még egy bírsággal sem zaklatta, sőt, zavartalanul terjeszthetik nézeteiket. Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos vészhelyzeti bizottság vezetője szombaton azt kérte, hogy kapcsolják ki a mikrofonjukat azoknak, akik félretájékoztatnak. (Ziare.com/Digi24)

ELSÜLLYEDT AZ ÚJ ÁLLÓHAJÓ. Íme egy újabb keserű történet a jól elvégzett munka országából: szeptember 22-én Raluca Turcan munkaügyi miniszter jelenlétében avatták fel ünnepélyesen azt az állóhajót Tulcea megyében, amelyet a tervek szerint fogyatékos gyerekek számára rendeztek be, s az amúgy remek elképzelés szerint terápiás kezelésekre és sok más hasznos akcióra használták volna. Igen ám, csak akadt egy kis bibi a projekttel: az egy dolog, hogy személyzetet sem sikerült találni egyelőre, de most nem is nagyon lesz amiért keresgélni, mert az állóhajó közben majdnem teljesen elsüllyedt – ott helyben, Mahmudián, ahol pár héttel korábban felavatták. Egy pumpa meghibásodása miatt a hajóba már akkor is folyt be a víz, amikor hivatalosan átadták, de persze ez akkor senkit nem érdekelt. (Főtér)

OROS VISSZAVONTA LEMONDÁSÁT. Meggondolta magát Adrian Oros mezőgazdasági miniszter, aki szeptember 27-én nyújtotta be lemondását, és bejelentette, hogy mégis a tárca élén marad, mert ,,a gazdálkodóknak nem kell megszenvedniük a politikai válságot”, és mert amúgy is rövid időről van szó, hiszen jelenleg csak ügyvivő kormánya van Romániának. Oros – aki Ludovic Orban táborába tartozik a PNL-n belül – Florin Cîţu pártelnökké való választása után mondott le, azzal vádolva a kormányfőt, hogy soha nem is érdekelte a mezőgazdaság, az ágazat alig kapott valamit a költségvetés kiegészítésekor, és a helyreállítási tervbe (PNRR) sem került be egyetlen nagyobb horderejű projekt sem. Azt is felrótta Cîţunak, hogy soha fel nem hívta. Nos, ez most megtörtént, és Oros a helyén marad – közölte azonban, hogy továbbra is Orban híve. (Adevărul)