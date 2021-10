Isten közelségében fiatalként

Az elnöki teendőket újabb három évig ellátó Tana Zoltán abban bízik, a következő hónapokban csapatának sikerül mind a tizennégy erdővidéki református egyházközséget karavánszerűen végigjárnia, az ifjúságot úgy megszólítania, hogy kedvet kapjanak részt vállalni az egyesület tevékenységében és munkájában. „Azt szeretnénk megmutatni, hogy egyházi ifjúsági szervezethez tartozni nem ciki, sőt, ha bekapcsolódnak az általunk szervezett eseményekbe, olyan élmények várnak rájuk, amelyeket máshol nem találhatnak meg. Nem titkolt célunk az is, hogy eloszlassuk, megváltoztassuk a sokakban élő téves képet, mely szerint az egyházi élet abból áll, hogy hetente egyszer elmegyünk a templomba, a padokban ülve szűk órát feszengve hallgatjuk a tiszteletest, aztán lehet hazamenni. Nem, az egyházi élet része a nem egy liturgia szerint működő, de Istenhez közel vivő áhítat, az ifjúsági bibliaóra, az énekek éneklése és gitárral, dobbal, zongorával való kísérete, érdekes előadások meghallgatása vagy akár egy jól megválasztott kirándulás is. Ezeken a találkozókon ezt akarjuk elmondani” – fogalmazott a bölöni fiatalember.

Folytatnák az egyházmegyei ifjúsági találkozók megszervezését. Az elmúlt években Bölönben, Baróton, Szárazajtán, Olaszlelken és most Magyarhermányban kerítettek sort ilyen eseményre, az elkövetkezőkben pedig évente legalább háromszor hívnák össze az erdővidéki fiatalokat. Ezeket olyannyira az ökumenizmus jegyében szervezik, hogy még arra is ügyelnek, ne valamely templom udvara vagy a gyülekezeti terem legyen a helyszín, hanem „semleges” terület, akárcsak most Magyarhermányban a kultúrotthon. „Meghívjuk és eljönnek az unitáriusok, eljönnek a katolikusok is, aminek mi nagyon tudunk örvendeni, mert fontosnak tartjuk, hogy az azonos értékrendet valló keresztény fiatalok minél jobban megismerjék egymást, hogy együtt tehessenek a közösség érdekében” – mondotta.

A közeljövőben – egyelőre csak hallgatóként – részt vesznek a Várom az Urat Adventi Keresztény Zenefesztivál földrajzilag közelebb eső, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön tartott koncertjein, és a bibliaismereti vetélkedőn minden bizonnyal lesz erdővidéki pár is.