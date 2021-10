Mit beszélt Iohannis Orbánnal?

Hű alattvalói nem oltatják magukat a járvány ellen. Ráadásul az ortodox egyházról, amelyikbe a nép a bizalmát leginkább vetette, nem éppen szép dolgok derülnek ki. Pedig már arra gondoltam, hogy adott pillanatban Iohannis átáll ortodoxnak is, hogy még igazabb románnak tűnjön, mert egyre inkább idegennek tekintik a jó románok. Sajnos, most a Recorder tényfeltáró újságírói csapata olyan leleplező felvételeket tett közzé, melyeket az egyház nem tesz a (templom)ablakokba. Történt pedig, hogy egy újságíró kiadta magát európai uniós alapok konzultánsának, befurakodott az egyház berkeibe, és robbantott egy (hír)bombát. Leleplezett egy titkos hálózatot, amelyben üzletemberek, politikusok és az egyház főkorifeusai kéz a kézben dolgoznak egy megavállalkozásban. Közpénzből építenek és rehabilitálnak templomokat. Olykor az árak tízszereséért. (Az illetőt is bevették volna a bizniszbe.) Mindezt az egyház legerősebb embere, Daniel pátriárka áldásával, akit „Nagy Fehér”-ként becéztek. A szakértők és nyelvészek szerint a vicces elnevezés tragikus és megalázó, mert a Nagy Fehéret egy disznófajtára, illetve a föld legnagyobb ragadozójára, a fehér cápára is használják. Kirúgták azokat, akik az egyház részéről tárgyaltak, az újságírót meg eszetlen vallásgyalázónak titulálták, és ezzel minden megoldódik.

A moldvai érsek, őszentsége Teofan meg kitüntetett két európai uniós alapokat elcsaló alakot, akik egy templom építéséhez járultak hozzá.

A konstancai érsek, őszentsége Teodosie pedig figyelmeztette híveit, ne dőljenek be az oltási kampánynak, és nehogy elfogadják (az általa feltételezett) kötelező oltást, mert szerinte senki nem vállalja azért a felelősséget, és még olyant is olvasott, hogy az unió lemond az oltásról (!?). Felszólította a híveket, hogy tömegesen forduljanak a bírósághoz, ha erőltetik az oltást.

Az állam köthetne valamiféle egyezséget az egyházzal. Némi pénzért cserébe bevezethetnék, hogy csak akkor szolgáltatnak szentségeket, ha az arra éhes beoltaná magát. De azt is meg lehetne oldani, hogy a szérumot, amelyet adnak, piros színűre fessék, és azt mondják rá, hogy bor.

Az egyház, szóvivőjén keresztül, visszautasítja az érsek vakcinaellenes megnyilvánulásait, de minden megy tovább. Teodosie őszentségét nem ítélik el a járványellenes harc meghiúsítása miatt.

Sajnos sokan vannak, akik nem hiszik, hogy járvány van, nem oltatják be magukat, vagy későn mennek kórházba. Aztán ott megtérnek és vírushívőkké válnak. Giurgiuban egy napon hárman is meghaltak COVID-ban (apa, anya és gyerekük). Egyikük sem volt beoltva. Annyian kerülnek kórházba, hogy most már nálunk nincs üres ágy, ezért már Magyarországra is visznek betegeket.

A hírügynökségi jelentések szerint Klaus Iohannis államfő pénteken beszélt telefonon Orbán Viktorral, megköszönve a magyar miniszterelnöknek a súlyos állapotban levő koronavírusos betegek ellátásában nyújtott segítséget. Persze, nem lehet pontosan tudni, hogy miként zajlott a beszélgetés, de gondolom, hogy elnökünk magyarul köszönt a miniszterelnöknek, hiszen tavaly óta tudjuk, hogy beszél néhány szót. Akkor azt mondta: Ionopot chivanoc, PéSzéDé. Valószínű, most úgy köszönt be: Ionopot chivanoc, Orbán Viktor. De lehet, hogy emlékszik, mit válaszolt, amikor kitüntették Németországban a Nagy Károly Díjjal, és azt kérdezték tőle: mi a véleménye a szomszédról (csakis Magyarországra érthették), amelynek néha Európa-ellenes megnyilvánulásai vannak, és megkérdőjelezi a trianoni határokat. Iohannis azt mondta: „Kicsit olyan ez, mint egy családban, egy családi találkozón, a legtöbb jelenlevőnek van egy második-harmadik unokatestvére, aki ötpercenként rosszat lép (szól), de úgysem rakjuk ki, mert rokon.” Most lehet, hogy ilyen rokoni alapon szólította meg: Szevasz, Viktor! De még az is lehetséges, hogy látva, mi történik Romániában a saját kormánya körül, attól fél, hogy belebukik az ország vezetésébe. És csak úgy, ingyen nem akar kiköltözni a Cotroceni-palotából, ezért eladná ő is Erdélyt. Tavaly a vörös pestises Ciolacunak nem sikerült ez, és Iohannis nem kapott választ arra sem, hogy mennyit ígért Orbán Viktor Erdélyért. Megtörténhet, hogy most ő érdeklődött első forrásból erről?