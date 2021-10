Többnyire régóta várt korszerűsítésekről van szó – közölte Bodor Loránd, a Sepsi ReKreatív igazgatója, aki szerint azért húzódott ilyen sokáig az ügy, mert a versenyhivatal jóváhagyására is szükség volt. Az egyik legfontosabb újdonság a beléptetőrendszer lesz, amely lehetővé teszi az átjárást a különböző sportlétesítmények között, azaz a már megvásárolt bérletekre feltöltött pontok nem mennek kárba: ha például nem sikerül lesízni mindent (Sugásfürdőn okozott rengeteg bosszúságot az elavult pontleolvasó gépezet), akkor az uszodába, a strandra, a sugásfürdői csobbanóba, a korcsolyapályára, a Sepsi Arénába is be lehet lépni ugyanazzal a kártyával, amelynek a biztonsági elemei is modernebbek lesznek, többek között arcfelismerő program azonosítja a tulajdonosát. A rendszer árát 515 ezer lejre becsülik.

A legnagyobb értékű beruházás azonban nem ez, hanem a Vadász utcai sportcsarnok padlóburkolatának cseréje, amire 1,1 millió lejt szánnak. A meglévő műanyag burkolattal nem csupán az a gond, hogy régi: a sportolók ízületeit is jobban igénybe veszi. A sorban az ötven férőhelyes Sportszálló külső-belső felújítása következik, a kizárólag sportolók és sportszakemberek által igénybe vett szállást 800 ezer lejből korszerűsítik. 417 ezer lejt szánnak a sugásfürdői sípályák üzemeltetéséhez szükséges hótaposó gép és két hóágyú beszerzésére, ezeket másodkézből vennék meg. 296 ezer lejt irányoztak elő két mobil kosárlabdapályára, amelyeket szabadtéren szerelnének fel, 180 ezer lejt az Aréna két elromlott kazánjának pótlására, 148 ezer lejt a stadion gyepének levegőztetésére, 88 ezret 11 darab tűzálló ajtóra, 35 ezret egy medencetisztító gépre és 12 ezer lejt arra az atlétáknak, tornászoknak szánt gumiszőnyegre, amelyet az Arénánál fektetnének le.