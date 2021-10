A történelmet emberek lakják be, az ő történeteik, emlékeik által válik élővé – fogalmazott Csinta Samu az általa írt, Álmok álmodói című, a sepsiszentgyörgyi foci százéves, a Sepsi OSK tízéves történetéről szóló könyv bemutatóján. Hogy mennyire igaz a szerző e kijelentése, azt bizonyítja, hogy a csütörtök délutáni könyvbemutató igen hamar bensőséges, nosztalgikus, emlékidéző beszélgetéssé alakult. És talán az is elárul valamit Sepsiszentgyörgyről, focicsapatáról és az itt élőkről, hogy az első közösségi esemény, amelynek az ultramodern, igazán nagyvárosias légkört árasztó új sportlétesítmény otthont adott, egy könyvbemutató volt – még a hivatalos, focimeccsel történő avató előtt.

Az igen szép számban összegyűlt érdeklődők köszöntése után Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa felelevenítette: Csinta Samu két-három évvel korábban vetette fel a sepsiszentgyörgyi foci százéves történetét felölelő könyv ötletét. A maga részéről azt kívánta, hogy még sok ilyen könyv szülessen a sepsiszentgyörgyi fociról – az avatás előtt álló stadion és az óriási érdeklődés láttán a klubtulajdonos láthatóan meghatódva jelentette ki: „megállíthatatlanok leszünk, ha érezzük, hogy itt vagytok mellettünk”.

Csinta Samu a könyv születésének körülményeiről, a szerző dilemmáiról beszélve fogalmazta meg, miért mondott le arról, hogy lineáris, kronológiaszerű történetet állítson össze. Néhai Áros Károly régóta készült arra, hogy megírja a sepsiszentgyörgyi foci történetét, adatokat, statisztikákat gyűjtött, Csinta Samu ezekre is támaszkodott munkájában, mint ahogy szemlézett Ferencz Péter Háromszékben megjelent anyagából is az egykori Textilről, azonban szerinte a történelem az emberek emlékei által elevenedik meg, ezért izgalmasabbnak találta, hogy elbeszélgessen a focivilág régi és mai szereplőivel. Így aztán a könyv is csak harmadrészt történelem, mintegy kétharmada a jelenről, illetve az elmúlt tíz évről szól. Az emlékek, hangulatok megidézése végett is fontosnak tartották, hogy minél több képet tegyenek közzé, hiszen ezekkel nagyon könnyen tud azonosulni a néző, a szurkoló – a Kopacz Attila által tervezett, az ARTprinter Könyvkiadó gondozásában megjelent kötet ennek megfelelően igényes kivitelezésű. Mint kiderült, román nyelvű kiadás is készült Făuritorii de vise címmel, Simon Judit és Csortán Ferenc fordításában, Szonda Szabolcs lektorálásával. Ízelítőt a kötetből Nagy Lázár József színész adott, aki a Sepsi OSK 1. Ligába történő feljutása után rendezett szurkolói felvonulást idéző írást olvasta fel, majd a közönségből érkező hozzászólások során villant fel egy-egy mozzanat, történetecske a sepsiszentgyörgyi foci múltjából, és derült ki újra, micsoda közösségformáló, identitáserősítő ereje van a focinak, és hogy a lelátó a legdemokratikusabb fórumok egyike, hiszen ugyanúgy szurkol ott a klubtulajdonos, a polgármester és az egyszerű munkásember.

A múltidéző, jövőbe bizakodással tekintő beszélgetéssé alakuló esemény végén a szerző és Diószegi László dedikált – aki lemaradt a bemutatóról, szerdától az OSK szurkolói boltjában vásárolhatja meg a kötetet.