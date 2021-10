Jobb második félidő

A mérkőzés napjának délelőttjén jelentette be a Sepsi-SIC, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott az orosz Marina Bașsal, így igazán magas ember és a pihentetett Brianna Fraser nélkül kezdte tegnap esti meccsét a címvédő. A találkozó első pontját a Konstancai Phoenix jegyezte, amire gyorsan válaszoltunk, a folytatás pedig a hibákról és a kihagyott ziccerekről szólt (12–10). A második negyed elején rövid időre elléptek ellenfeleiktől a zöld-fehérek, ám a 18. percben a tengerpartiaknak sikerült egyenlíteniük 22-re. A következő percekben felváltva pontoztak a csapatok, s lányaink minimális előnnyel vonultak szünetre (27–26). A térfélcsere után a vendégek dobtak pontosabban (30–36), ám az egyre javuló játékkal előrukkoló szentgyörgyiek gyorsan átvették a kezdeményezést, és a negyed végére már tíz ponttal vezettek (60–50). Az utolsó szakaszban is a mieink irányították a küzdelmet, és ha kissé megizzadva is, de 79–61 arányban hozták a mérkőzést. A párharc legeredményesebbje a hazai csapatot erősítő Shaqwedia Wallace lett a maga 21 pontjával, ám itt is, ott is volt egy dupla duplát jegyző játékos.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 3. forduló: Sepsi-SIC–Konstancai Phoenix 79–61 (12–10, 15–16, 33–24, 19–11). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 200 néző. Vezette: Michael Nicoară, Ioana Drăgoi, Szőcs Janka. Sepsi-SIC: Pašić 19/9, Wallace 21/15, Miljković, Orbán 11, Neagu 2–Botos, Ghizilă 12/9, Cătinean 6, Croitoru 2, Nemes, Posar 6/6. Edző: Zoran Mikes. Phoenix: Johnson 11, B. Fota 15/3, Mititelu 2, Hinriksdottir 17, Rosten 6–Vega 8/3, Voica-Nagy, D. Fota 2, Auier, Ion. Edző: Miroslav Popov.



Hosszabbításban kaptak ki

A koronavírusos megbetegedés miatt mindkét játékirányítóját nélkülöző KSE 9–0-s rohammal indította pénteki meccsét, s magabiztos játékkal 14–7-re nyerte meg az első negyedet. A második játékrészben feljavult a Bukaresti Rapid játéka, amely a 18. percben egyenlített 26-ra. Az első félidő hajrája azonban a céhes városiakról szólt, így a kék-fehérek négypontos előnnyel vonultak szünetre (30–26). A térfélcsere után is folytatódott a kiegyensúlyozott mérkőzés, kosárra kosárral válaszoltak a csapatok. A 28. percben a remekelő Florina Gabriela Stanici (Dia­conu) irányítása alatt a Rapid másodszor is döntetlenre hozta a meccset (39–39), de a harmadik negyed lányaink vezetésével ért véget (44–43). Az utolsó szakasz elején meglépni látszott a bukaresti csapat, de a mieink résen voltak, és mindig tudtak válaszolni ellenfeleiknek. A rendes játékidő 59–59-nél ért véget, következett a ráadás, sőt, a 44. percben 66–66 volt az állás. A véghajrában a vendégek voltak a jobbak, akik végül 66–72-re győzedelmeskedtek. A mezőny legjobbja a 46 pontig jutó Stanici volt, tőlünk a 23 egységet szerző Lynnea Lewis és a dupla duplát (18 pont, 15 lepattanó) jegyző Debreczi Iringó jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Bukaresti Rapid 66–72 (14–7, 16–19, 14–17, 15–16, 7–13). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 40 néző. Vezette: Bukuresti Loránd, Csíki Zsolt, Andrei Hapău. KSE: Csurulya 4, Debreczi 18/6, Taylor 16, Tuchilus 4, Lewis 23–Lénárt, Domokos 1, Marthi, Bara-Németh, Nagy. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár. Rapid: Dinu 3, Vlad 5/3, Stanici (Diaconu) 46/18, Grigore 3, Cazacu 8–Niculescu, V. Călin 4/3, A. Călin, Radin 3, Ilas, Moraru. Edző: Dan Militaru.

A 3. forduló további eredményei: Alexandria–Kolozsvári U 75–38, Târgoviște–Szatmárnémeti VSK 65–84, az Agronómia Bukarest szabadnapos volt. A Brassói Olimpia–Triumf Botoșani találkozót ma 18 órától rendezik meg a szomszédos városbéli D. P. Colibași Sportcsarnokban, a Marosvásárhelyi Sirius–Aradi FCC mérkőzést viszont elnapolták, mivel a vendégegyüttes öt játékosa is megfertőződött a koronavírussal.