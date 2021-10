Szőlőmagolaj a külső-belső egészségért /X/

A szőlő nemcsak, mint a bor alkotóeleme állja meg a helyét. Olajként ugyanis gyulladáscsökkentő és ápoló hatásainak hála a bőrre kenve vagy elfogyasztva is használható. A Soapcenter segítségével most megtudhatjuk, miben rejlik a szőlőmagolaj sokoldalúsága, és hogyan használhatjuk ki tulajdonságait.

A szőlőmagolaj használata külsőleg

A hidegen sajtolt szőlőmagolaj minden bőrtípusra alkalmazható, így az érett, az aknés, a száraz vagy a zsíros bőrre is. A felsorolt bőrtípusokra más és más adottságai miatt hatásos. Gyulladáscsökkentő tulajdonságának köszönhetően mérsékli az aknék, pattanások kialakulásának esélyét, a meglévő pattanásokat pedig könnyedén eltávolítja. Magas E-vitamin tartalma miatt erős antioxidáns, így táplálja, feltölti és puhává, simává teszi az érett és a száraz bőrt is. Ezzel szinte évekkel megfiatalítja az arcot. Szabályozza a faggyúmirigyek termelését, ezáltal a zsíros bőrt mattítja.

Omega zsírsavakat is tartalmaz, amely minden bőrtípust hidratál, visszaállítja a zsírosabb bőr egyensúlyát, visszafogja az öregedést. A szőlőmagolaj igazi szuperszérum, a bőrápoló kozmetikumok elengedhetetlen kelléke. A Soapcenter natúr kozmetikum alapanyagok sokaságát kínálja, így minden szükséges kellék könnyen beszerezhető a webshopon keresztül, ha házilag készítenénk kencéket. Szőlőmagolajat a hajtövekre is lehet kenni, segítségével helyreállítható a hajhagymák működése. Sőt, akár a test teljes felületére, masszázsolajként is alkalmazható.

A bőrön keresztül sokkal jobban felszívódnak a hatóanyagok, mintha elfogyasztanánk őket. A bélrendszer ugyanis megszűri a bevitt táplálékot, így lényegesen kevesebb hasznos tápanyag szívódik fel a véráramba a bélrendszeren keresztül. A szőlőmagolaj azonban szájon át alkalmazva is számos pozitív hatást gyakorol az egészségre.

Szőlőmagolaj ételekhez adva vagy magában fogyasztva

Sokan a szőlőmagolajat önállóan vagy ételek összetevőjeként fogyasztják. Előnyös tulajdonságai így is érvényesülnek. Mivel gazdag antioxidánsban, így táplálékként fogyasztva is fiatalíthatjuk a szervezetünket, és felvehetjük a harcot az idő múlásával. Érvédő hatásának köszönhetően megvédi a keringési rendszert a meszesedéstől. Védi a szem egészségét, valamint a C-vitamin és az E-vitamin felszívódását is segíti, így az immunrendszert is kellően megerősíti.

Ahogy mindenből, szőlőmagolajból is megárt a sok. Így az adagolás során figyelni kell arra, hogy felnőttek számára napi 1 evőkanál, gyermekek számára pedig napi 1 kiskanál az ajánlott beviteli mennyiség. Fontos, hogy hűvös, fénytől védett, száraz helyen, felbontás után pedig hűtőben tároljuk.

A szőlőmagolaj igazi csodaszer! Alkalmazási területei szinte végtelenek, hatékonyan hozzájárul az egészség megteremtéséhez és fenntartásához is, kár lenne mellőzni a természet ezen ajándékát! (X)