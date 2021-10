A bőr és a haj őre, a fertőzések ellenszere /X/

Amellett, hogy nagyon kedvelt és sokfelé fogyasztott citrusféle, a pomelo illóolaj, melyet a gyümölcs héjából hidegen sajtolnak ki, igazán széles hatásspektrummal rendelkezik. Stresszes és depressziós problémák esetén igen gyakran alkalmazzák, de a szorongások leküzdésében is nagyon pozitív tapasztalatokról számoltak be éppen úgy, mint a többi citrusféle - a narancs, a citrom és a bergamott – esetében is.

Nagyágyú a fertőzések elleni küzdelemben

Nagyon sok tanulmány foglalkozott a pomelo illóolaj antimikrobiális és tisztító hatásaival. Igazán sikeresen veszi fel a harcot a Penicillium chrysogenum, a Bacillus subtilis, a Staphylococcus aureus és az Escherichia coli ellen is.

Gyulladáscsökkentő és antioxidáns jellemzőiről is sok cikk született. Igazi áldás a bőr számára a pomelo illóolaj. Remekül tisztít, nagyon hatékony a mitesszerek elleni küzdelemben, segít az eltömődött pórusok kitisztításában. Bőrpír és duzzanatok ellen is gyakran alkalmazzák sikerrel, támogatja az egészséges bőrsejtek képződését.

A szabad gyökök ellen antioxidáns tulajdonsága miatt hatékony. Bőrirritáció esetén, pattanások és hegek kezelésére, valamint ránctalanításra is sokszor javasolják. Segíti a haj növekedését, mert javítja a fejbőr vérkeringését és stimulálja a hajhagymákat, valamint simává és gyönyörűvé varázsolja.

Bőrszépítésre, szorongások ellen és izomfájdalmak esetén is jó

Remek bőrsejtmegújító és bőröregedés-gátló tulajdonságai mellett azonban külön meg kell említeni az EssentialHeal kínálatában is megtalálható Pomelo illóolaj hatásosságát a szorongásos helyzetek és a depresszió kezelésében. Fejfájás, fáradtság és a másnaposság kezelésére is nyugodtan megpróbálkozhatunk használatával.

Képes az izomgörcsöt és az azt követő és a túlzott megterhelésből adódó izomfájdalmakat is enyhíteni. Emésztési zavarokra és köhögésre is ajánlott szer. Szív- és érrendszeri panaszokat is kezelnek vele. Remek immunerősítőnek tartják. KidSafe illóolaj, ám fényérzékenységet okozhat. Mindenképp kerülni szükséges a napot és az UV-sugárzást használatát követően.

Örömöt és boldogságot áraszt

Az EssentialHeal Pomelo illóolaja édes-savanykás, kicsit virágos is, friss és könnyű. Kellemes illatával elvarázsol. Gazdag monoterpénekben, mégis enyhe az aromája. Nagyon kedvelik a gyermekek. Aromadiffúzorban igen gyakran alkalmazzák, kihasználva hatékonyságát a különféle fertőzések ellen és a légzőszervek és a tüdő egészséges működésének támogatására. Nagyon jól keverhető az EssentialHealnél is kapható sok olajjal. (X)