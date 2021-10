A kerti munka elvégzése füst és zaj nélkül /X/

A kézi szerszámok kiválasztásánál is a részletekben rejlik a lényeg. Fontos, hogy a kiválasztott eszközök olyan funkciókkal rendelkezzenek, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkát.

Milyen kéziszerszámok beszerzése javasolt, ha a füst- és zajmentes munkavégzés a cél? Létezik olyan eszköz, mellyel gyakorlatilag szinte mindenféle kerti munka elvégezhető? Cikkünkből kiderül!

Érdemes olyan kerti szerszámokat választani, melyek mindegyikébe jó ugyanaz az akkumulátor. Tehát a fűvágóba, a láncfűrészbe, a lombfúvóba és a sövényvágóba is jó, ha ugyanaz az akkumulátor használható. Ennek köszönhetően rengeteg idő és pénz spórolható.

Egyszerű használat és maximális hatékonyság

A kerti szerszámok esetében nemcsak az fontos, hogy mindegyikbe illeszkedjen ugyanaz az akkumulátor. Az is elengedhetetlen, hogy egyszerű legyen a használatuk, maximális hatékonysággal végezzék a feladatukat, és könnyen irányíthatóak legyenek.

Egyébként az akkumulátoros megoldás azért is jó választás, mert így a munka nem jár zajjal, illetve füsstel. Annak köszönhetően, hogy halkabban működnek, szinte a nap bármely szakaszában használhatóak anélkül, hogy az zavarná a szomszédokat. Jóval kevesebb károsanyag-kibocsátással jár a használatuk, mint a benzines változatok esetében. További pozitívum a lítium-ion akkumulátoros változatok esetében, hogy jóval kevesebb karbantartást igényelnek, mint a benzines eszközök.

Kényelmes használat és ergonomikus kialakítás

Az említetteken kívül az is fontos, hogy a kiválasztott szerszámgépek rezgésének mennyisége ne legyen túlzott. Ez is hozzájárul a kényelmes használathoz az ergonomikus kialakítás mellett. Továbbá fontos, hogy a szerszámgépek bírják a nagy terhelést és a folyamatos használatot.

Például jó választásnak bizonyulnak a Husqvarnánál kapható szerszámgépek, amelyekkel gyakorlatilag bármilyen kerti munka elvégezhető, és megfelelnek a cikkben említett kritériumoknak. Ráadásul a hosszú üzemidővel rendelkező akkumulátorai ennek a termékcsaládnak könnyen feltölthetőek és minden eszközzel kompatibilisek, tehát egyszerűen cserélhetőek.

Elengedhetetlen szempont a kiemelkedő teljesítmény

A kerti szerszámok esetében fontos a kényelem, a rugalmasság és a hatékonyság. A kisebb feladatokhoz érdemes kisebb eszközöket, míg a nagyobbakhoz nagyobb változatokat választani. Továbbá a kezelőfelület egyszerűsége is fontos, ugyanis elengedhetetlen, hogy könnyen lehessen kezelni az eszközt. Egyszerűen lehessen beindítani, illetve leállítani, valamint a szükséges beállításokat elvégezni rajta. A legjobb megoldás az, ha a beindításhoz és a leállításhoz is csupán egyetlen gombot kell benyomni.

Mindemellett fontos, hogy az eszközök megfelelő hűtőrendszerrel is el legyenek látva, ezzel is megelőzve az akkumulátor túlmelegedését. A megfelelő hűtés ráadásul az akkumulátor celláinak élettartamát is meghosszabbítja.