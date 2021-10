Magyar politikai krimi a mozikban

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) döntése alapján megfelel a hazai művészfilmek kritériumainak az Elk*rtuk című film, ugyanis megkapta az artmozis besorolást, vagyis az összes multiplex és művész mozi játszhatja. A filmalkotást október 21-től vetítik a magyarországi mozikban – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy az NMHH azoknak a forgalomba kerülő filmeknek ad art minősítést, amelyek művészi értékükkel hozzájárulnak a magyar, az európai és az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez.

A közleményben megjegyzik: korábban több fórumon is arról cikkeztek, hogy a filmet csak a Corvin mozi játssza majd a fővárosi artmozik közül. Hozzáteszik, hogy a Budapest Filmmel már korábban is zajlottak tárgyalások három másik moziról is, ahol játszanák, de olyan információk is napvilágot láttak, miszerint a multiplexek nem vagy csak nagyon alacsony számmal vetítenék a produkciót. A közlemény szerint a megtagadás indoka az volt, hogy „nem hordoz megfelelő művészeti értéket a film”, az NMHH azonban máshogy gondolta – teszik hozzá.

Kálomista Gábor producer az Indexnek adott interjújában korábban úgy fogalmazott: a filmjét politikai okokból próbálja ellehetetleníteni a Budapest Film. A szervezet és a Cinema City mozihálózat ezt az állítást cáfolta, és ígéretet tettek: ha sokan akarják megnézni a filmet, akkor többször vetítik majd.

A Corvin moziban később az elővétel első napján elfogytak a jegyek a film október 21-i premierjére, a Budapest Film ezért megduplázta az Elk*rtuk vetítéseit.