„Mindenhol jó a gyümölcstermés. Nálunk is, a szomszédos megyékben is” – hangsúlyozta többször is Nyáguly Sándor. Pillanatnyilag az alma préselésével dolgoznak, később a gyökeresek – murok, cékla – következnek. Fajta szempontjából nagyon változatos az almakínálat. Régi fajták – jonatán, pónyik, kisasszony-, cigányalma, batul – mellett nemrég kitenyésztett fajták is vannak a zsákokban: Jonagold, Granny Smith, Golden, Idared, meg mások is.

A préselésre hozott alma minősége változó, látszik, melyik gazda foglalkozik az almafákkal, adja meg a megfelelő kezeléseket, végzi el szakszerűen a metszést. Az ápolt almafákról minőségi gyümölcsöt tudnak szedni. Aki nem gondozza a fákat, apróbb, diónyi nagyságú, kevésbé minőségi almát tud hozni préselésre. Pedig nem mindegy az alma minősége: minél egészségesebb, annál minőségibb lesz az almalé – értékelte a présház tulajdonosa. „Sajnos, de kezelni kell a fákat, ez nagyban hozzájárul a minőségi gyümölcs előállításához. Biominőségben akarnak termelni egyesek, nem alkalmaznak vegyszereket. De nincs igazuk. A gyümölcs s a fa is megbetegszik, nem terem jól, s a gyümölcs sem lesz minőségi. Tulajdonképpen a bio­termelésnél is permeteznek, csak a bioszerekkel gyakrabban kell, hatásfokuk sem túlságosan eredményes. Lényeg, hogy tartsuk be a megengedett permetezések számát, így nem halmozódik vegyszer a gyümölcsben. És még lényegesebb, hogy tartsuk be a begyűjtés, a fogyasztás előtt az utolsó permetezést követő várakozási időt” – magyarázta Nyáguly.



A siker titkáról

Az alma préselési hozama három a kettőhöz, azaz három kilogramm almából két liter almalé lesz. Nyilván, a hozamot befolyásolja a gyümölcs fajtája, minősége. Körte esetében ugyanez a hozam. A cékla léhozama ötvenszázalékos, a muroké kevés, legtöbb harminc százalék. Ezért ajánlatos keverve préselni a gyümölcsöket, gyökereseket. Ha a murkot magára darálják le, korpaszerű őrlemény keletkezik. Ha viszont almával együtt, akkor az almalé még kivon a murok beltartalmából, jobb lesz a hasznosítás – magyarázta a préselés fortélyait Nyáguly.

A préselésre szánt gyümölcs nagy része háztáji gyümölcsöskertekből érkezik hozzájuk, Nyáguly nem tudott példát mondani szakszerűen telepített, nagyobb területen fekvő gyümölcsösről, legalábbis a Torja környéki településekről. A származási terület tág övezetet foglal magában. Háromszék mellett hoznak almát Vrancea megyéből, a legtávolabbi megrendelő egy konstancai személy, aki minden évben egy kisteherautónyi almát hoz préselni. „Hála Istennek a Vrancea megyeiek idekaptak, szinte mindennap van Vranceából almánk, négyszáz, ötszáz, ezer kilóval érkeznek” – tudtuk meg a préselőtől. Pedig Vrancea megyében is vannak présházak, a gyümölcstermő vidékeken minden harmadik faluban van préselési lehetőség. Nem nagy titok: a végtermék minőségében, a látható higiéniában, nem utolsósorban a modern feldolgozó gépsorban rejlik a népszerűség, de az odafigyelésnek is nagy szerepe van, például nem keverednek össze a megrendelők almái, sem a kapott almalé – értékelte a nagy forgalmat Nyáguly Sándor.



Pasztőrözés vagy kemikália?

Végül a tartósítás kérdését vetettük fel. Torján pasztőrözéssel tartósítják a gyümölcs- és zöldségleveket. Igaz, ezzel a lé veszít beltartalmából, főként a C-vitaminból. De így is a pasztőrözés a kisebbik rossz, szemben a szalicillel, nátrium-benzoáttal.

A vegyi tartósítás rosszabb a hőkezelésnél. Megmaradnak ugyan a vitaminok, de számos mellékhatásuk van. „Inkább vesszen el a C-vitamin fele, mint hogy kemikáliákat vigyünk be a levekbe” – vallja Nyáguly.

A pasztőrözéssel a C-vitamin-tartalom fele veszik el, más vitaminok megmaradnak. Egy orvos elmondta, hogy a C-vitamin fele vízben oldott állapotban található, ez az, ami elvész. A másik fele növényi olajokban oldódik, ez nem veszik el a hőkezelés során – magyarázta a préselő.