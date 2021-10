Mire lehet finanszírozást kérni?

A benyújtáshoz elengedhetetlenül szükséges minimális pontszám október 25. és november 24. között az alösszetevőtől függően 90, illetve 85 pont, a november 25. és december 24. közötti időszakban 60, illetve 50 pont, december 25. és január 25. között 30, illetve 15 pont. Az intézkedés keretében összesen nyolc alösszetevőre lehet pályázni, a kiírási keretösszeg is megvan a következőképpen:

– P4.1.1: egyszerű mezőgazdasági gép és öntözőberendezés vásárlása a növénytermesztésben és a lecsapoláshoz – 125 millió euró; az intézkedésre csak a már működésben levő gazdaságok pályázhatnak

– P4.1.2: növénytermesztési gazdaságok korszerűsítése, termék-előkészítés (kondicionálás) és -feldolgozás a gazdaság szintjén, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztést – 55 millió euró; Az intézkedésre csak a már működésben levő gazdaságok pályázhatnak

– P4.1.3: állattenyésztő gazdaságok korszerűsítése, termék-előkészítés (kondicionálás) és -feldolgozás a gazdaság szintjén – 55 millió euró

– P4.1.4: gépvásárlás a fiatal gazdáknál a növénytermesztésben és állattenyésztésben – 75 millió euró

– P4.1.5: beruházások támogatása az állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és a termékek előkészítésében (feldolgozás nélkül) – 240 millió euró

– P4.1.6: beruházások támogatása a hegyvidéki állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és a termékek előkészítésében (feldolgozás nélkül) – 60 millió euró

– P4.1: beruházások a zöldségtermesztő gazdaságokban, beleértve az üvegházakban való termelést és a burgonyatermesztési beruházásokat is (termelési beruházások, előkészítés és marketing, beleértve gép és öntözőberendezések vásárlása) – 100 millió euró

– P4.1.8: beruházások támogatása a zöldségek előkészítésében, feldolgozásában és marketingjében, beleértve a burgonyát is – 50 millió euró.



Kik pályázhatnak?

Alapfeltétel a pályázó gazdaság nagysága, SO-értéke. A minimális gazdasági méret, illetve érték 8000 euró SO, a fiatal gazdáknál pedig 12 000 euró SO. A hegyvidéki gazdasági besorolás azon gazdaságokra érvényes, ahol a mezőgazdasági területek több mint 50 százaléka hegyvidéki zónában található, és a beruházás is ott valósul meg. Az intézkedésre magánszemélyként nem lehet pályázni, fizikai engedélyezett személy, egyéni vállalkozás, családi vállalkozás, cég vagy részvénytársaság pályázhat. Továbbá pályázhatnak a kutatóállomások, tanintézmények, mezőgazdasági társasok, közbirtokosságok, mezőgazdasági szövetkezetek és termelői csoportok.

A pályázati támogatás segítségével a következők valósíthatók meg: a termék-előkészítésre és -feldolgozásra szánt ingatlanok építése, a meglevők bővítése és korszerűsítése, az előkészítésre és feldolgozásra szánt berendezések megvásárlása, a termékek eladására szánt helyiségek berendezésének megvásárlása, a termékek marketinges költségeinek elszámolása (maximálisan 30 000 euró), mezőgazdasági gépek és felszerelések vásárlása, termékszállító járművek vásárlása (hűtős is), terményraktárak építése és azok felszerelése, a gazdaságban levő utak megépítése, öntözőberendezés vásárlása, a villamos vagy hőenergiát termelő, újrahasznosítható energiát felhasználó berendezések vásárlása, számítógépes programok megvásárlása, térfigyelő berendezések beszerzése és egyebek. Ezenkívül elszámolható a pályázat szakcéggel történő elkészítésének költsége, amely a pályázat elszámolható teljes értékének 5 százalékát jelentheti, az építkezéses pályázatoknál pedig az összérték 10 százalékát teheti ki.

A támogatás maximális értéke változó, 350 000 eurótól a másfél millió euróig terjedhet az alösszetevő, a pályázó gazdaságának SO-értéke, illetve a minősége szerint (cég, szövetkezet vagy termelői csoport). Az egyszerű gépvásárlás és az öntözőberendezés beszerzése esetén legtöbb 350 000 euró lehet. A támogatás intenzitása 50 százalékos, de növekedhet 20 százalékkal, legtöbb 70 százalékig a 8000 és 250 000 euró SO értékű gazdaságoknál. A pályázó szövetkezeteknél és termelői csoportoknál a támogatás mértéke 90 százalékig történhet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 70 százalékos intenzitás elérése esetén a pályázónak önrészként a beruházás értékének 30 százalékát kell biztosítania. Az induló 50 százalékos támogatás mellett 20 százalékos intenzitásnövekedés jár, ha a pályázó 40 év alatti fiatal, megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezik, és a cége (vagy engedélyezett fizikai személyként való bejegyzése, egyéni vállalkozása, a családi vállalkozás, amelyben a fiatal a hivatalos képviselő) nem régebbi mint 5 év. 20 százalék intenzitásnövekedés jár akkor is, ha a pályázó a teljes gazdaságában ökogazdálkodást folytat vagy ökogazdálkodásra való átállási időszak alatt áll. 20 százalékos intenzitásnövekedés jár abban az esetben is, ha a pályázó az APIA-nál a területalapú támogatásban a környezetkímélő intézkedés (10-es intézkedés) keretében zöldítést (zöldtrágyázás – 4-es csomag) vállalt a gazdaság teljes szántó területének felére. Ugyancsak 20 százalékos intenzitásnövekedés jár az állandó gyepeknél is, ha azok több mint fele magas értékű gyep (HNV), és a pályázat útján csak az ezeken használható mezőgazdasági gépeket vásárolják meg. Ugyancsak 20 százalék intenzitásnövekedés jár a hegyvidéki, hátrányos gazdasági helyzetűnek számító gazdálkodók pályázatai esetében is. 20 százalékos növekedés jár a szövetkezetek, illetve termelői csoportok esetében, ha közös beruházás valósul meg a pályázat útján.

A következtetést levonva az előbbiek szerint, ha a pályázó több feltételnek is megfelel (ha például hegyvidéken gazdálkodik és 40 év alatti fiatal gazda), akkor is a maximális intenzitás 70 százalék, vagyis 30 százalékos önrész szükséges. A végleges pályázateligazító füzet részletesebben tanulmányozható az ügynökség honlapján (afir.info) a 4.1-es intézkedés leírásánál (az Investiții PNDR, măsura 4.1 tárhelyen).