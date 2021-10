Halasztható számlafizetés

A számlakifizetés elhalasztásának lehetőségét a Szociáldemokrata Párt (PSD) javasolta. Szintén a PSD terjesztette be azt a módosítást, amely legtöbb 5 százalékra korlátozza az energiaszolgáltatók költségeikhez képesti nyereségét, illetve 80 százalékos pótlólagos adót vet ki az energiatermelőkre. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) is több módosító javaslatot terjesztett be. Ezek szerint maximálják az energiaárakat a háztartási fogyasztók számára, növelik a drágulások kompenzálására fordított költségvetési összegeket, illetve mentesítik az ipari fogyasztókat az energiaszámlák több összetevőjének – zöldbizonylat, kogenerációs hozzájárulás és a jövedéki adó – kifizetése alól. Emellett az utóbbi fogyasztók esetében 19 százalék helyett csak 5 százalékos hozzáadottérték-adót (TVA) alkalmaznak az energiaszámla értékére. A szavazás után a PNL és a PSD szenátorai egyaránt azt nyilatkozták, hogy a szakbizottságban elfogadott módosítások a tél közeledtével csökkentik a lakosságra nehezedő anyagi terheket. A jogszabályt tegnap délután a szenátus plénumában is megvitatták.