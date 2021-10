Szaktáborban a drámás diákok

A projekt célja annak a munkának és próbafolyamatnak az elmélyítése, mely során egy kísérleti színházi előadás születik Fazakas Misi rendezésében. A társulatvezető és Mucha Oszkár osonós színész által vezetett próbákon és műhelyfoglalkozásokon a drámás diákok Szophoklész Antigoné című drámájából kiindulva a szabadság, a hit, az önmagunkért való kiállás témáit járják körül, és lehetőséget kapnak különböző színházi formák által is megfogalmazni látásmódjukat. Az Osonó Színházműhely társulatvezető-rendezője által több mint húsz éve alapított és vezetett drámatagozaton moduláris és nonformális szak­mai oktatás zajlik. A szakmai képzésen és tehetségápoláson túl a tagozaton azoknak a helyzeteknek a megteremtése kerül előtérbe, amelyek során a fiatalok személyisége kibontakozhat és fejlődhet. Ebbe a törekvésbe illeszkedik be a mostani szaktábor is. (nbs)