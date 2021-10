A vizsgára jelentkező 103 pedagógusból egynek az iratcsomóját nem fogadták el, hárman nem jelentek meg, egy pályázó betegség miatt halasztást kért, ezért az írásbelin csak kilencvennyolcan vettek részt. A háromszéki eredmény magasabb ugyan az országos átlagnál (65,8 százalék), de továbbra is gond, hogy a 79 igazgatói és 38 aligazgatói tisztségre nem jelentkeztek elegendően, több óvodában és iskolában a második félévtől is ideiglenes vezetőket kell majd kinevezni. A megóvott dolgozatok újraértékelése után október 20-án teszik közzé az első forduló végső eredményeit. A továbbjutók október 27-ig jelölhetik meg, melyik tanintézmény vezetésére pályáznak – akár többet is megnevezhetnek –, és majd a novemberben és decemberben szervezett interjún elért eredménnyel együtt kiszámított végső pontszám alapján dől el, hová kapják a kinevezést, ami a tanév második felétől, azaz 2022. január 10-től lesz érvényes.