Cukorbetegen teljesítette a kerékpáros kihívást

Sikerült teljesítenie az Everesting-kihívást annak a sepsiszentgyörgyi fiatalembernek, aki tavaly a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) Tekerj egy jó célért! adománygyűjtő akcióján arra vállalkozott, hogy 24 óra alatt 45-ször biciklizik ki és vissza Sugásfürdőre, a támogatóitól befolyt összeggel pedig a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületét segíti. Bár akkori próbálkozása nem járt sikerrel – 29 oda-vissza utat sikerült megtennie a fürdőtelepre –, Vajna János nem adta fel elhatározását: a napokban lesz két hónapja annak, hogy más útvonalon, különösebb népszerűsítés nélkül, szerényebb támogatói táborral maga mögött, mégis letekerte a szükséges távot, teljesítményét pedig hivatalosan is elismerték. A részletekről tegnap számolt be a HKA sepsiszentgyörgyi székhelyén.

Mint azt korábban lapunkban ismertettük, az Everesting-kihívás tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy adott hegyi szakaszon annyiszor kell fel- és lemenni, míg teljesül a Mount Everest 8848 méteres szintkülönbsége. A húszas évei elején járó Vajna János augusztusban Sepsiszentgyörgyön a Cserey Jánosné és a Vadász utcában teljesítette a kihívást, mint mondta, a korábbi medvetámadás miatt családja nem javasolta, hogy Sugásfürdő irányába biciklizzen. Ezúttal nem tette közzé, hogy mire készül, így azok, akik vállalták, hogy vele bicikliznek egy bizonyos ideig, spontán módon csatlakoztak hozzá. Voltak jobb és nehezebb időszakai, közben megállt enni és inni, vércukorszintet mérni, s elismerte, egy adott pillanatban „érzelmi sokkot” kapott – akkor már nyolcezer méter szintkülönbségnél tartott. Próbált erőt gyűjteni, enni-inni azonban alig tudott már, álmos is volt, ám vigasztalták, bátorították is, így végül „pityeregve, nagyon fáradtan” ismét kerékpárra ült, s a mélyponton átlendülve további 300 km-t tekert az említett szakaszon. Ez számokban azt jelenti, hogy 27 órát töltött a helyszínen, amiből 17 óra 12 percet kerékpáron, 9166 m szintkülönbséget teljesítve. Már rögtön a helyszínről beküldték adatait, ezeket néhány óra múlva jóváhagyták és hivatalosan is elismerték teljesítményét. Jani Romániában a 29., Sepsiszentgyörgyön pedig az ötödik, aki teljesítette a kihívást, ám világviszonylatban ő az első cukorbeteg, aki a szabadban tett eleget az Everest-kihívásnak – hangzott el a tegnapi beszámolón.

A 22 éves Vajna János megrögzött kerékpáros, több mint 15 éve cukorbeteg, és mint az előző megpróbáltatáskor ismertette, hetente átlag 300–700 kilométert tesz meg biciklijével. A Tekerj egy jó célért! akció tavalyi kiadásán népes szurkolói tábor biztatta, és támogatói révén 12 ezer lejt sikerült begyűjtenie, az összeget pedig a cukorbeteg gyermekek és fiatalok egyesületének ajánlották fel.