Tisztelt Olvasóink!

Rendkívül nehéz szívvel, de november elsejétől kénytelenek vagyunk lapunk árán is módosítani, hiszen – ahogy mondani szokás – mi is a piacról élünk. Az újságpapír ugyanis – hogy csak egy nagyon konkrét példát említsünk –, több mint húsz százalékkal drágult, ráadásul eddig soha nem tapasztalt beszerzési nehézségekkel küszködünk (Romániában nem gyártanak újságpapírt), a kereskedők akár ötvenszázalékos felárat is elkérnek. De minden, ami az újság előállításának és az olvasóhoz juttatásának költsége, egyik napról a másikra drágult meg. Ezért kérjük megértésüket és továbbra is számítunk ragaszkodásukra.

