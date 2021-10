Negatív rekordok napja /FRISSÍTVE: háromszéki járványhelyzet

Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés következményeként elhunytak száma is igen magas, az 574 halálesetből egy sem történt Kovászna megyében. Az elhalálozottak közül 528-an nem voltak beoltva, a 46 beoltott áldozatból 43-nak egyéb társbetegségei is voltak. A kórházi kezelésre szoruló betegek száma enyhén csökkent tegnaphoz képest, de még mindig 19 700 felett van, a súlyos esetek száma viszont továbbra is növekszik, most már 1805 páciens fekszik intenzív osztályon.

A Kovászna megyei prefektúra mai közleménye újabb háromszékiek elhalálozásáról tájékoztat: egy 65 éves csomortáni nő, egy 74 éves kézdiszentkereszti férfi és egy 81 éves kézdivásárhelyi férfi vesztette életét koronavírus-fertőzés miatt. A járvány kezdete óta a megyében 380 személy halálát okozta a kór, egyikük sem volt beoltva.

Köżben telítődnek a háromszéki kórházak is, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban 7 koronavírus-fertőzötteknek elkülönített kórházi ágy van szabadon, az intenzív osztály valamennyi ágya foglalt. A kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórházban 4 szabad ágy van.

A háromszéki településeken az elmúlt nap folyamán nem változott jelentősen a fertőzöttségi mutató, jelenleg Kovászna megyében 854 aktív eset van, a következők szerint: 107 Kovásznán (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 9,76), 10 Nagypatakon (incidencia 8,70), 13 Árkoson (7,57), 16 Bodokon (6,19), 371 Sepsiszentgyörgyön (5,81), 13 Sepsikőröspatakon (5,18), 19 Hidvégen (5,13), 17 Szentkatolnán (5,11), 7 Barátoson (5,03), 7 Kökösben (4,66), 8 Lemhényben (4,34), 12 Bereckben (3,48), 16 Uzonban (3,43), 7 Illyefalván (3,38), 4 Kézdialmáson (3,15), 61 Kézdivásárhelyen (3,06), 14 Zabolán (2,98), 5 Mikóújfalun (2,81), 14 Zágonban (2,74), 11 Csernátonban (2,71), 9 Ozsdolán (2,42), 4 Vargyason (2,31), 21 Bodzafordulón (2,22), 12 Előpatakon (2,12), 7 Torján (1,82), 4 Dobollón (1,77), 3 Sepsibükszádon (1,75), 7 Zágonbárkányban (1,74), 8 Kézdiszentléleken (1,72), 8 Szitabodzán (1,64), 2 Maksán (1,60), 5 Bölönben (1,51), 12 Baróton (1,33), 4 Nagyborosnyón (1,21), 2 Kézdiszentkereszten (1,16), 6 Bardócon (1,15), 1 Dálnokon (1,06), 1 Esztelneken (0,89), 2 Rétyen (0,86), 4 Gelencén (0,77), 2 Gidófalván (0,75), 3 Nagybaconban (0,63) és 1 Nagyajtán (0,62). Két községben (Kommandón és Málnáson) egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak.