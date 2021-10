Negatív rekordok napja

Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés következményeként elhunytak száma is igen magas, az 574 halálesetből egy sem történt Kovászna megyében. Az elhalálozottak közül 528-an nem voltak beoltva, a 46 beoltott áldozatból 43-nak egyéb társbetegségei is voltak. A kórházi kezelésre szoruló betegek száma enyhén csökkent tegnaphoz képest, de még mindig 19 700 felett van, a súlyos esetek száma viszont továbbra is növekszik, most már 1805 páciens fekszik intenzív osztályon.