Az eljárási rend értelmében a megyei közegészségügyi hivatalnak kell tanulmányt készítenie, majd ha bebizonyosodik a szigorítások bevezetésének szükségessége, ezt a megyei kormányhivatallal közlik, ahonnan az érintett önkormányzat megkapja a megfelelő utasítást – magyarázta az eljárást Gyerő.

Kedden összeült a megyei operatív törzs és október 20-tól elrendelte a szigorításokat a három érintett településen. Ezek értelmében mindenütt (szabadtéren is) kötelező a maszkviselés, este nyolc és hajnali öt között kijárási tilalom lép életbe, mely alól csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kivételek, illetve azok, akik igazolással vagy saját felelősségre kiállított nyilatkozattal bizonyítják halaszthatatlan dolgukat. Az üzletek, vendéglők, más szolgáltatók 5-22 óra között tarthatnak nyitva, ezt követően csak gyógyszertárak, benzinkutak fogadhatnak ügyfeleket. A kulturális intézmények férőhelyeik 50 százalékával működhetnek, de csakis zöld igazolvánnyal rendelkezők látogathatják. Ugyanez érvényes a szabadtéri rendezvényekre is. Sporttevékenységeken legtöbb tíz személy vehet részt egy helyen és esetükben is kötelező a védettségi igazolás, de a magánrendezvényeknél (esküvőknél, keresztelőknél) is ott a megkötés: legtöbb 200 beoltott vagy betegségen nemrég átesett vehet részt, a terem befogadóképességének fele engedélyezett

Jogilag bárkinek saját döntésén alapul, hogy él-e az ingyenes oltás lehetőségével. Kötelezni senkit nem lehet erre, de saját meglátása, hogy az egyetlen kiút a járványhelyzetből, ha minél többen beoltatják magukat. Sok összeesküvés-elmélet született a Covid-járvánnyal, az oltásokkal kapcsolatban. De mindennél többet mond az egyre növekvő elhalálozási esetek száma, a kórházak zsúfoltsága – értékelte Gyerő József, aki mindenkit az oltásra buzdít.

Kovásznán a legközelebbi közesemény az október 23-i megemlékezés, amire a hagyomány szerint a központi parkban lévő Likas-kő emlékműnél kerül sor. Számítottak a korlátozásokra, ezért úgy döntöttek a rendezvényt beviszik a belvárosi református templomba – mondta el érdeklődésünkre az eseményt szervező Kovászna városi MPP szervezet vezetője, Fülöp Csaba. Nem szeretnék, ha elmaradna a megemlékezés, bíznak abban, hogy a templombelső lehetővé teszi ezt. Szervezett módon semmiképpen nem kerül majd sor koszorúzásra az emlékműnél, mindenki egyénileg róhatja le kegyeletét a hősök előtt – tette hozzá Fülöp. Közel húsz éve szerveznek megemlékezést október 23-án Kovásznán, tizenöt éve az 56-os forradalomra emlékeztető Likas-kő szobornál.